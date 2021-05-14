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Становится легче бегать: три доступных продукта для оздоровления курильщиков

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Становится легче бегать: три доступных продукта для оздоровления курильщиков
Чернослив укрепляет кости у курильщиков. Фото: profosv.org.ua

Остеопороз чаще бывает у женщин во время менопаузы и у рожавших. После родов хрящевая ткань истончается, а в зрелом возрасте кальций активно вымывается из организма или плохо усваивается.

Так объяснил Gazeta.ua Константин Дяденька, столичный ортопед

Полезно носить разгрузочный корсет и делать массаж. Все это расслабит мышцы. Также принимать витамины группы В и есть чернослив, нут и сардины. В горсти чернослива, стограммовой порции сардин или стакане нута содержится 400 мг кальция. Это суточная норма для укрепления скелета и здоровья ног.

"Особенно эти продукты надо есть курильщикам. У них остеопороз бывает чаще. От никотина медленно крошатся кости. Для определения их плотности нужно сделать денситометрию и магнитно-резонансную томографию", - рассказал врач.

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Болезнь проявляется онемением ног и ощущением мурашек. Они возникают из-за вымывания из костей минеральных веществ. Хрящ изнашивается, костная ткань теряет плотность.

Продукты, которые мы употребляем, влияют на уровень сахара в крови, и некоторые из них при активном поедании могут нечаянно вызвать развитие резистентности к инсулину или усиливать ее.

Резистентность к инсулину - гормону, который контролирует использование глюкозы для выработки энергии, - означает, что клетки организма потеряли чувствительность к нему и перестали должным образом реагировать. Чаще всего такая невосприимчивость является следствием регулярных всплесков уровня инсулина - организм к ним просто привыкает.

Автор: Екатерина Романчук
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