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четверг, 22 июля 2021 08:06

Штамм Delta вскоре заполонит мир - ВОЗ бьет тревогу

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Штамм Delta вскоре заполонит мир - ВОЗ бьет тревогу
Штамм Delta через несколько месяцев будет доминировать во всех странах мира. Фото: pixabay.com

Штамм коронавируса Delta уже обнаружили в 124 странах. ВОЗ предупреждает, за несколько месяцев будет доминировать во всем мире.

"Он будет быстро выигрывать конкуренцию других вариантов и станет циркулирующим штаммом течение ближайших месяцев", - отмечают ученые, передает The Guardian.

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При таких показателях ожидается, что общее количество случаев в мире, может превысить 200 млн в течение следующих трех недель.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе поставит Украину тесты для выявления штамма Delta. Они позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата поставить его на другую плашку и исследовать на наличие штамма Delta.

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