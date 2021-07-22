Штамм Delta вскоре заполонит мир - ВОЗ бьет тревогу

Штамм Delta через несколько месяцев будет доминировать во всех странах мира. Фото: pixabay.com

Штамм коронавируса Delta уже обнаружили в 124 странах. ВОЗ предупреждает, за несколько месяцев будет доминировать во всем мире.

"Он будет быстро выигрывать конкуренцию других вариантов и станет циркулирующим штаммом течение ближайших месяцев", - отмечают ученые, передает The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали, сколько детей осиротели из-за Cоvid-19

При таких показателях ожидается, что общее количество случаев в мире, может превысить 200 млн в течение следующих трех недель.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе поставит Украину тесты для выявления штамма Delta. Они позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата поставить его на другую плашку и исследовать на наличие штамма Delta.