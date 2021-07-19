Украина получит тесты для выявления штамма Delta

Ляшко анонсировал исследование наличия штамма Delta в Украине. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе поставит Украину тесты для выявления штамма Delta.

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на Delta. Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирование", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью эксперту ЮНИСЕФ.

Тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата поставить его на другую плашку и исследовать на наличие штамма Delta.

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"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует у нас Delta", - пояснил Ляшко.

В Украине появятся новые препараты прямого действия на Covid-19. В ближайшее время их представят украинцам, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Раньше таких препаратов в Украине еще не было. В то же время в мире они только появляются, заметил министр.