Стало известно, сколько доз вакцины Румыния пожертвует Украине

Румыния пожертвует вакцину Украине. Фото: pixabay.com

Румынское правительство пожертвует по 100 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca Республике Молдова и Украине.

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"На сегодняшнем заседании правительства мы одобрили проект решения, согласно которому пожертвуем Республике Молдова еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. А также подготовили детали пожертвования 100 тысяч доз вакцины Украине", - сообщает премьер-министр Румынии Флорин Кицу.

На этой неделе правительство планирует согласовать возможность продавать Молдове ежемесячно по 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала эффективность на 86,6% среди людей в возрасте 60 лет и старше.