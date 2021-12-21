Стало известно, когда в Украине утвердят бустерную вакцинацию от Covid-19

Сообщили о бустерной вакцинации в Украине. Фото: Reuters

В Министерстве здравоохранения в четверг состоится заседание, где будет принято решение о порядке введения дополнительной дозы против Covid-19 людям с ослабленным иммунитетом.

"Конечно, уже сегодня нуждающимся людям слабый иммунитет… разрешается бустерная вакцина для того, чтобы защитить. В четверг у Минздрава будет совещание, которое примет решение о времени и порядке применения третьей дозы вакцины", – премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телеканала "ICTV".

Вакцин против коронавируса в Украине достаточно - 9-10 миллионов доз трех основных препаратов, признанных и утвержденных во всем мире.

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Штамм Omicron распространяется быстрее других вариантов коронавируса. Он может заражать вакцинированных и переболевших Covid-19, сообщили в ВОЗ. Там надеются, что с разработкой вакцин второго и третьего поколения, дальнейшими разработками противомикробных препаратов и других инноваций 2022 станет годом прекращения пандемии.