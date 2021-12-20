Штамм Omicron очень быстро распространяется и заражает даже вакцинированных – ВОЗ

ВОЗ прокомментировала штамм Omicron. Фото: Reuters

Штам Omicron распространяется быстрее его других вариантов.

Он может заражать вакцинированных и переболевших Covid-19, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, пишет Reuters.

"В это время есть устойчивое подтверждение того, что Omicron распространяется значительно быстрее, чем Delta, и вероятнее, что люди, которые привитые или переболевшие могут снова заразиться", - отметил он.

Команда ВОЗ надеется, что с разработкой вакцин второго и третьего поколения, дальнейшими разработками противомикробных препаратов и других инноваций 2022 станет годом прекращения пандемии.

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Ученые назвали еще один нетипичный симптом, характерный пока только для нового штамма Omicron. Это "мозговой туман": расплывчатый термин для описания чувства растерянности, забывчивости, недостатка внимания и ясности ума.