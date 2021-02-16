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вторник, 16 февраля 2021 20:11

Стало известно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу

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Стало известно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу
Иммунитет сохраняется 9 месяцев. Фото: pexels.com

Иммунитет у людей, переболевших Covid-19, сохраняется в течение минимум 9 месяцев.

Ученые Каролинского института и клиники Дандерюд проводили исследования с весны 2020 года. В нем приняли участие 1884 работников охраны здорвья, переболевших коронавирусом.

У 96% из них антитела оставались 9 месяцев. У 2-х третей выработался клеточный иммунитет. Из 340 человек, у которых появились антитела, рецидив обнаружили менее чем у 1%.

Ученая Шарлотт Толин сообщила, что при повторном заболевании благодаря иммунитету может быть приглушенная симптоматика. Или болезнь пройдет бессимптомно.

"Неизвестно, может ли человек с антителами, заболев снова, инфицировать других и при этом не испытывать никаких симптомов. Но это, пожалуй, очень маловероятно", - добавила она.

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В мае проведут следующую фазу исследования. Тогда большинство участников пройдут вакцинацию.

В Британии после вакцинации количество случаев заражения коронавируса снизилось на 65%. Также сократилось количество госпитализаций. Врачи делали прививки препаратами Pfizer и Oxford-AstraZeneca. Вакцинация вырабатывает иммунитет у пожилых людей за 3 недели, а у молодежи - по 2. 1-я доза Pfizer снизила риск симптоматических инфекций на 64% для людей старше 80 лет и на 65% для молодых людей. Для тех, кто получил 2-ю дозу, уровень защиты от вируса увеличился до 84% для любого возраста.

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16
февраля

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