Спортсменам и лидерам мнений в Украине позволили вакцинироваться

Лишними препаратами могут вакцинировать лидеров мнений, спортсменов, лидеров религиозной общины. Фото: pixabay

В Украине изменили некоторые пункты дорожной карты вакцинации, то есть нацплан.

Согласно новведенням, остатки вакцины, которые не использовали для прививки, теперь можно применять, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом, лишними препаратами могут вакцинировать лидеров мнений, спортсменов, лидеров религиозной общины.

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"Вакцина поставляется в многодозовых флаконах. И после его открытия его содержание надо использовать за 6 часов. Поэтому круг лиц, которые могут их использовать, я решил расширить", - сообщил он.

Этим категориям людей рекомендуют делать прививки в четко определенных случаях, например: зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку; обнаружили противопоказания к вакцинации в тех, которые пришли на вакцинальную сессию; количество людей, которие прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточна для полного использования (10 доз из одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной.

1 марта в Украине стартовала запись в очередь на прививку против Covid-19. Граждане имеют несколько способов для этого. В первый день регистрации больше всего заявок подали через "Действие".