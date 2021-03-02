Стартовала запись на вакцинацию - сколько людей стали в очередь

1 марта в Украине стартовала запись в очередь на прививку против Covid-19.
Граждане имеют несколько способов для этого. В 1-й день регистрации больше всего заявок подали через "Действие", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"За неполный день в очередь на вакцинацию через портал записались 5280 человек, через контакт-центр Минздрава - 671 человек, через портал "Действие" - 38 531 человек. Эти цифры являются красноречивым свидетельством украинцев о готовности к вакцинации и их доверии к системе охраны здоровья и плану Минздрава по преодолению коронавируса. Итак, записывайтесь, пожалуйста, в очередь на вакцинацию через эти механизмы. Мы пытались сделать это удобным для всех слоев населения Украины", - рассказал Степанов.
В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса. Один из них - зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения.
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