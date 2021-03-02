Стартовала запись на вакцинацию - сколько людей стали в очередь

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1260
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1296
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5562
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1593
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1746
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2223
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2331
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1233
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
22
3
8
10
9
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot;, - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
В Одессе обрушился памятник архитектуры
В Одессе обрушился памятник архитектуры
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Азовское море покрылось льдом
Азовское море покрылось льдом
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1656
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 693
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3744
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 756
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 1008
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 10:57

Стартовала запись на вакцинацию - сколько людей стали в очередь

  Комментировать
Стартовала запись на вакцинацию - сколько людей стали в очередь
В очередь к вакцинации через портал записалось 5280 человек. Фото: pixabay.com

1 марта в Украине стартовала запись в очередь на прививку против Covid-19.

Граждане имеют несколько способов для этого. В 1-й день регистрации больше всего заявок подали через "Действие", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире

"За неполный день в очередь на вакцинацию через портал записались 5280 человек, через контакт-центр Минздрава - 671 человек, через портал "Действие" - 38 531 человек. Эти цифры являются красноречивым свидетельством украинцев о готовности к вакцинации и их доверии к системе охраны здоровья и плану Минздрава по преодолению коронавируса. Итак, записывайтесь, пожалуйста, в очередь на вакцинацию через эти механизмы. Мы пытались сделать это удобным для всех слоев населения Украины", - рассказал Степанов.

В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса. Один из них - зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стартовала запись на вакцинацию - сколько людей стали в очередь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Установили правила получения гражданства

Грабители похитили гроб с телом Чарли Чаплина

Сожгли село

В результате теракта погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15093
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 13365
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 11223
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9711
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 9522
Общество
Украину накроет мощный антициклон
Украину накроет мощный антициклон Просмотров: 18
5 предостережений астролога, к которым стоит прислушаться
5 предостережений астролога, к которым стоит прислушаться
 Просмотров: 135
Более 5 тис. нових больных и 162 смерти: как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки
Более 5 тис. нових больных и 162 смерти: как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки Просмотров: 504
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
 Просмотров: 522
Гороскоп на 2 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 2 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 55416
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть