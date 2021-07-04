Специалисты назвали главные преимущества витамина А

Витамин А очень полезен для организма, однако о нем обычно забывают. Специалисты назвали главные преимущества этого элемента для здоровья.
Снижает риск развития рака
Многочисленные исследования показывают, что наличие достаточного количества витамина А в организме может помочь снизить риск развития рака. Особенно это касается рака легких и кожи, пишет Eat This, Not That!
Защищает кожу
Витамин А важен как для верхнего, так и для нижнего слоев кожи. Он защищает ее от воздействия солнца благодаря тому, что прерывает процесс расщепления коллагена. Именно коллаген помогает сохранять кожу упругой и гладкой.
Предотвращает ухудшение зрения
Прием добавок витамина А предотвращает ухудшение зрения. Так, этот элемент может помочь при возрастной дегенерации желтого пятна, которая вызывает потерю зрения с возрастом.
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Защищает от свободных радикалов
Витамин А имеет мощные антиоксидантные свойства. Антиоксиданты важны для защиты клеток от свободных радикалов, которые впоследствии могут вызвать развитие хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.
Среди продуктов, богатых витамином А, выделяют:
морковь;
сладкий картофель;
апельсиновый перец;
мускатная тыква;
шпинат;
капуста.
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