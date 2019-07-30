Спасет контрастный душ: в августе ожидают магнитные бури

Автор: unian.ua В начале месяца ожидаются два метеоудара - 5 и 6 августа

В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа, пишут "Факты".

Медики советуют делать зарядку по утрам. Это улучшит кровообращение, снимет стресс и избавит от погодной зависимости. Рекомендуют принимать контрастный душ.

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В период магнитных бурь рекомендуют тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Полезны прогулки на свежем воздухе. Во время магнитных бурь человек может почувствовать сонливость, рассеянность и раздражительность.

5-6 августа в Украине пройдут магнитные возбуждения, очень близки к магнитной бури первого уровня G1. Такие метеоудары могут сказаться на самочувствии украинцев.