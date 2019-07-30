Спасет контрастный душ: в августе ожидают магнитные бури

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1188
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2556
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 603
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 891
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5553
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5698
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1143
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3609
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
6
6
8
7
5
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5553
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 999
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2646
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1215
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 990
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 15:14

Спасет контрастный душ: в августе ожидают магнитные бури

  Комментировать
Автор: unian.ua
  В начале месяца ожидаются два метеоудара - 5 и 6 августа
В начале месяца ожидаются два метеоудара - 5 и 6 августа

В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа, пишут "Факты".

Медики советуют делать зарядку по утрам. Это улучшит кровообращение, снимет стресс и избавит от погодной зависимости. Рекомендуют принимать контрастный душ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европу снова атакует жара

В период магнитных бурь рекомендуют тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Полезны прогулки на свежем воздухе. Во время магнитных бурь человек может почувствовать сонливость, рассеянность и раздражительность.

5-6 августа в Украине пройдут магнитные возбуждения, очень близки к магнитной бури первого уровня G1. Такие метеоудары могут сказаться на самочувствии украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасет контрастный душ: в августе ожидают магнитные бури». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки

"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески

Создали новую военную организацию

Погиб бывший министр образования

В Москве взялись за русификацию белорусов

Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 65917
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 37621
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 32041
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 21053
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 11979
Здоровье
Супрун опровергла скандальное заявление советника президента
Супрун опровергла скандальное заявление советника президента Просмотров: 846
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
6
 Просмотров: 324
Выяснили, каких животных люди боятся больше всего
Выяснили, каких животных люди боятся больше всего Просмотров: 1116
Корвалол является хорошо известным знаком, права на который принадлежат "Фармаку" - эксперт
Корвалол является хорошо известным знаком, права на который принадлежат "Фармаку" - эксперт Просмотров: 216
Без угроз для организма: какой должна быть здоровая потеря веса
Без угроз для организма: какой должна быть здоровая потеря веса Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
8
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
4
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
Голосов: 3754
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua