Европу снова атакует жара

Вторая волна жары этим летом пришла в Западную Европу.
В некоторых странах температура поднялись выше 40 градусов по Цельсию - сообщает ВВС.
Во французском городе Бордо в понедельник на столбиках термометров зафиксировали +41,2 градусов. Эта температура превысила рекорд 2003 года.
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Метеорологи прогнозируют рекордную жару по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что тепловые волны носят "признак изменения климата".
"Как мы видели в июне они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными", - сказала она.
На большинстве территории Франции власти объявили "оранжевый" сигнал тривоги - второй самый высокий уровень предупреждения.
Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.
На украинцев надвигаются 2 магнитные бури. 5-6 августа астрономы прогнозируют магнитные всплески, похожие на магнитную бурю уровня G1.
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