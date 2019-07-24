Европу снова атакует жара

На Европу снова ждет жара. Фото: static.ukrinform.com

Вторая волна жары этим летом пришла в Западную Европу.



В некоторых странах температура поднялись выше 40 градусов по Цельсию - сообщает ВВС.

Во французском городе Бордо в понедельник на столбиках термометров зафиксировали +41,2 градусов. Эта температура превысила рекорд 2003 года.

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Метеорологи прогнозируют рекордную жару по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что тепловые волны носят "признак изменения климата".

"Как мы видели в июне они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными", - сказала она.

На большинстве территории Франции власти объявили "оранжевый" сигнал тривоги - второй самый высокий уровень предупреждения.

Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.

На украинцев надвигаются 2 магнитные бури. 5-6 августа астрономы прогнозируют магнитные всплески, похожие на магнитную бурю уровня G1.