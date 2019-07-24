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среда, 24 июля 2019 11:37

Эксперт рассказал, как справиться во время магнитных бурь

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Эксперт рассказал, как справиться во время магнитных бурь
Эксперт рассказал, как уберечься от магнитных бурь Фото: Главком

5-6 августа в Украине пройдут магнитные возбуждения, очень близки к магнитной бури первого уровня G1. Такие метеоудары могут сказаться на самочувствии украинцев.

"Конкретного влияния магнитных бурь на человека ученые не определили. Сейчас сложно понять, зависит ли изменение самочувствия лиц именно от магнитных бурь или от других факторов. Однако первые все же сказываются на состояние человека, - говорит главный врач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойка. - Наибольшее влияние магнитных бурь действует на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом или если человек недавно перенес изнурительную болезнь. Им следует более тщательно планировать свой день, а собственные привычки делать более здоровыми".

Во время магнитных бурь эксперт рекомендует регулярно измерять артериальное давление, высыпаться, проводить время на свежем воздухе, избегать физического перенапряжения и стресса. Особенно это касается лиц старшего возраста, которые являются наиболее метеочувствительными.

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"Человек, который подвергается воздействию магнитных бурь, становится сонливым, рассеянным, более раздражительным, у него повышается тревожность и он может испытывать вялость. Некоторые люди психологически настраивают себя на то, что в такие дни будут чувствовать ухудшение самочувствия. Этого делать никак не следует", - говорит Отто Стойка.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, врач за несколько дней до их начала советует нормировать режим и начать заниматься физической активностью в течение дня, но не утруждать себя вечером. Лучше всего, чтобы все физические упражнения выполнялись на свежем воздухе.

"Метеочувствительным людям помогают водные процедуры - контрастный душ или плавание. Они тонизируют сосуды и закаляют. Нужно избегать прямых лучей солнца, особенно в период его наибольшей активности. Это может спровоцировать повышение артериального давления. Также тщательно подходить к выбору рациона. Больше всего употреблять сезонных овощей и фруктов. Особенно важно, чтобы у человека был полноценный сон", - добавляет Стойка.

Магнитные бури первого уровня G1 способны влиять на энергетические системы, космические аппараты и наземные системы.

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