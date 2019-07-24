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Астролог рассказала, на что надеяться 24 июля

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Астролог рассказала, на что надеяться 24 июля
Дайте волю своей фантазии. Она поможет найти выход из затруднительного положения. Фото: vestnik.in.ua

24 июля - день первопроходцев. Перед смелыми будут открываться завесы тайн. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Дайте волю своей фантазии. Она поможет найти выход из затруднительного положения, - говорит астролог. - Возьмитесь снова за незаконченное дело. На этот раз легко осознаете свою ошибку и дойдете поставленной цели. Во время напряженного разговора заручитесь чувство юмора. Диалог пойдет сразу в другом русле".

Отложите проведения медицинского обследования. Высока вероятность ошибок в работе медицинского персонала. Перенесите процедуры на 25 июля.

Овен

Кошелек пополнится благодаря вашей изобретательности. Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет хороший заработок.

Телец

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Покупайте хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство приусадебного участка. Доверять обещаниям новых знакомых не стоит.

Близнецы

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в финансовой поддержке. Впоследствии и они поддержат вас. Нужные слова для выражения чувств не будут находиться. Удивите партнеров теплым откровенным письмом. Это оживит ваши отношения.

Рак

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

Лев

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. Это день удачных покупок.

Дева

Снижение уровня прибыли состоится за собственной неосмотрительности. Вашими идеями могут воспользоваться другие. Не рассказывайте сторонним своих финансовых планов.

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Весы

Неприятных неожиданностей не будет. Финансовые дела будут идти в обычном режиме. Приобретение необходимых вещей планируйте на вторую половину дня. Диалог с детьми не состоять. Они будут настаивать на своей точке зрения. Возмущаться не стоит.

Скорпион

Не обещайте людям материальной помощи. Размер заработка окажется меньше ожидаемого. Вы можете не иметь нужной суммы на руках. Совместные хлопоты по хозяйству принесут вам с милыми много приятных эмоций.

Стрелец

Достаточно прибыльный день. Не печальтесь по поводу мелких финансовых проблем. Они не будут делать погоды. Только не акцентируют внимание на них.

Козерог

Вложенные в новые проекты деньги впоследствии принесут хорошие заработки. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Не открывайте новых банковских счетов.

Водолей

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает. Не красьте волосы. Лучше воспользуйтесь питательными бальзамами.

Рыбы

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Покупайте велосипеды и спорттовары. Милые будут требовать доказательств вашей любви. Прихоти любимых обойдутся недешево. Не стоит заменять искреннее общение походом по магазинам.

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Автор: Gazeta.ua
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