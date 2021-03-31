Создают "сухую" вакцину от коронавируса - что известно

Новую версию позволят использовать уже в начале 2022 года. Фото: pixabay.com

В апреле компании Pfizer/BioNTech планируют начать испытания "сухой" вакцины от коронавируса.

Ее изготавливают способом лиофилизации - метод осушения холодом с вымораживанием влаги, сообщает Marketwatch.

Новое состояние вакцины может облегчить хранение препарата в отдаленных местностях.

Клинические испытания будут проводить среди 1100 взрослых людей от 18 до 55 лет в США. Исследования продлятся около 2 месяцев. Ученые будут проверять безопасность и эффективность вакцины в "сухом" состоянии.

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Если испытания препарата пройдут успешно, то новую версию позволят использовать уже в начале 2022 года, отметили в Pfizer в прошлом месяце в отчете о доходах.

Лиофилизированные вакцины хранятся при стандартном охлаждении. Так препарат можно будет доставлять в регионы, где нет условий для хранения первичной версии вакцины от коронавируса.

У 74-летнего мужчины после вакцинации препаратом Johnson & Johnson на теле начала слезать кожа и появилась красная сыпь. Врачи утверждают, что это редкий побочный эффект от прививки.