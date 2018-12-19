Сообщили о еще одной смерти от кори

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1341
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1791
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
8 Просмотров: 963
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2565
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2313
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 324
Фото
Все фото
14
15
7
3
3
Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево
Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево
Показали эмоциональные фото мужчин, присутствующих на родах
Показали эмоциональные фото мужчин, присутствующих на родах
Одесский медуниверситет захватили
Одесский медуниверситет захватили
Опухоль размером с голову взрослого удалили новорожденной девочке
Опухоль размером с голову взрослого удалили новорожденной девочке
Лекарства, которые могут убить: разоблачили банду, поставляющую фальсифицированные препараты для онкобольных
Лекарства, которые могут убить: разоблачили банду, поставляющую фальсифицированные препараты для онкобольных
Видео
Все видео
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1305
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2313
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1467
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3024
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 1017
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 13:13

Сообщили о еще одной смерти от кори

  Комментировать
Сообщили о еще одной смерти от кори
Умерший в Одессе ребенок не был вакцинирован. ФОТО: rivne.church.ua

На прошлой неделе в Одессе от осложнений кори умер ребенок. Ему был 1 год и 3 месяца. Плановой прививки от кори, которую дети должны получать в 1 год, ребенку не делали. Его смерть стала 16 летальным исходом от кори 2018-го.

"Защитить детей с серьезными противопоказаниями относительно прививок может только коллективный иммунитет, когда 95-98% населения вакцинированы против кори. Однако по состоянию на 1 ноября уровень охвата плановыми прививками детей в возрасте 1 год в Одесском регионе составляет 68,9%. Этого недостаточно для того, чтобы инфекция не распространялась", — подчеркнуло Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте.

Минздрав призвал родителей обязательно вакцинировать детей в соответствии со сроками Календаря прививок и как можно скорее наверстывать пропущенную прививку. Эти услуги являются бесплатными для детей до 18 лет.

"По состоянию на 13 декабря 2018-го в Украине есть 860,5 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи, включая 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины. Следующая поставка вакцин против кори, паротита и краснухи запланирована на конец декабря 2018-го. Все вакцины качественные, безопасные и эффективные, доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", — отмечает Минздрав Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине началась эпидемия гриппа

Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за период с 10 по 16 декабря 2018-го корью заболели 2652 человека. Из них 893 взрослых и 1759 детей. Это на 1,5% больше показателей предыдущей недели.

moz.gov.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили о еще одной смерти от кори». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 64960
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 21188
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17433
Яркие бикини и роскошные наряды: что любит носить &quot;Мисс Вселенная-2018&quot;
Яркие бикини и роскошные наряды: что любит носить "Мисс Вселенная-2018"
17
 Просмотров: 12069
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 11816
Здоровье
Как избавиться от постоянной усталости
Как избавиться от постоянной усталости Просмотров: 1062
Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение
Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение Просмотров: 1575
Театр и кино защищают от депрессии
Театр и кино защищают от депрессии Просмотров: 117
Супрун развеяла очередной миф относительно важного витамина
Супрун развеяла очередной миф относительно важного витамина Просмотров: 648
Будет тепло: как не мерзнуть зимой
Будет тепло: как не мерзнуть зимой Просмотров: 486
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
8
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
3
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
2
Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском
Голосов: 357
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua