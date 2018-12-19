Сообщили о еще одной смерти от кори

Умерший в Одессе ребенок не был вакцинирован. ФОТО: rivne.church.ua

На прошлой неделе в Одессе от осложнений кори умер ребенок. Ему был 1 год и 3 месяца. Плановой прививки от кори, которую дети должны получать в 1 год, ребенку не делали. Его смерть стала 16 летальным исходом от кори 2018-го.

"Защитить детей с серьезными противопоказаниями относительно прививок может только коллективный иммунитет, когда 95-98% населения вакцинированы против кори. Однако по состоянию на 1 ноября уровень охвата плановыми прививками детей в возрасте 1 год в Одесском регионе составляет 68,9%. Этого недостаточно для того, чтобы инфекция не распространялась", — подчеркнуло Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте.

Минздрав призвал родителей обязательно вакцинировать детей в соответствии со сроками Календаря прививок и как можно скорее наверстывать пропущенную прививку. Эти услуги являются бесплатными для детей до 18 лет.

"По состоянию на 13 декабря 2018-го в Украине есть 860,5 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи, включая 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины. Следующая поставка вакцин против кори, паротита и краснухи запланирована на конец декабря 2018-го. Все вакцины качественные, безопасные и эффективные, доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", — отмечает Минздрав Украины.

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Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за период с 10 по 16 декабря 2018-го корью заболели 2652 человека. Из них 893 взрослых и 1759 детей. Это на 1,5% больше показателей предыдущей недели.