Сообщили, когда украинцы получат вакцину от Covid-19

Некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры о закупке китайской вакцины. Фото: pixabay.com

Вакцина от Covid-19 появится в Украине до конца 2021 года.

Об этом рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко, пишет "Украина 24".

"К концу грядущего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения. Знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности с Китаем, о закупке китайской вакцины. Насколько она эффективна... китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены. Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, по сравнению с другими вакцинами, например, с Pfizer. Они практически одинаковы, но Pfizer требует, чтобы хранение вакцины происходило при низкой температуре", - сказал он.

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Первые 2 вакцины против коронавируса могут быть доступны американцам к Рождеству. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters. Министр здравоохранения Алекс Азар заявил об этом после того, как компания Moderna Inc. стала 2-м производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.