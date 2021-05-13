Сочетание вакцин против Covid-19 в три раза увеличивает вероятность побочных эффектов

В Оксфордском университете исследовали влияние смешивания вакцин от корнавирусу при прививках. Фото: Интерфакс

Прививки одного человека различными протиковиднимы вакцинами увеличивает риск легких побочных эффектов с 10 до 34 процентов. Исследования по влиянию смешивания различных вакцин от Covid-19 на человека провели в Оксфордском университете.

Первые результаты приводятся в материале британского BBC.

Исследование "Com-Cov" начали в феврале, чтобы увидеть, может ли другой препарат для второй дозы предоставить более длительный иммунитет, лучшую защиту от новых вариантов или просто позволить клиникам менять местами вакцины в случае прерывания поставок.

Для изучения отобрали 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет. Использовали две вакцины - AstraZeneca и Pfizer Covid. В апреле исследования расширили - пригласили еще 1050 добровольцев и добавили вакцины Moderna и Novavax.

Как сообщают ученые по результатам исследования, испытуемые не чаще сообщали о легкие и умеренные побочные эффекты после смешивания двух вакцин против коронавируса. При комбинировании сообщалось о головные боли, озноб и мышечных болях.

В то же время, отмечается, что все побочные реакции были непродолжительными и никаких других проблем со здоровьем у пациентов не было.

"Это действительно интригующая находка, а не то, чего мы обязательно ожидали", - сказал профессор Мэтью Снейп с Оксфордской группы исследователей вакцин.

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Каждый десятый доброволец, которому делали два укола с интервалом в четыре недели, сообщил о повышении температуры. Но если они получили один укол AstraZeneca и один укол Pfizer в любом порядке, то доля возрастала примерно на 34%.

Исследование было начато в феврале 2021 года. Цель исследования - выяснить, может ли второй укол вакцины другого производителя дать более длительный иммунитет, лучшую защиту от новых штаммов или можно просто поменять вакцину в клиниках, если поставки будут прерваны.

Предварительные данные уже были опубликованы в научных журналах, а полные результаты исследования будут обнародованы в июне.

В Украине за прошедшие сутки еще в 1900 человек получили вторую дозу препарата против Covid-19.

В общем вакцинацию завершили 3828 украинский, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.