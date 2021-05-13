За сутки количество Covid-привитых второй дозой выросло вдвое

С начала кампании вакцинации прививки получили 901 107 человек. Фото: pixabay.com

В Украине за прошедшие сутки еще 1900 человек получили вторую дозу препарата против Covid-19.

Всего вакцинацию завершили 3 828 украинцев, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 мая против коронавируса вакцинировали 20 386 человек. Больше всего прививок сделали в Киеве - 1 610. Среди суточных лидеров по количеству прививок также Днепропетровская (1 550), Запорожская (1 351) и Львовская (1 221) области. Меньше всего людей вакцинировали в Херсонской области - 75 человек.

С начала кампании вакцинации прививки получили 901 107 человек. В лист ожидания вакцинации против Covid-19 записались 543 099 человек.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6813 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 135 886 украинцев. Умерли 47 333 пациента, из них 346 - за последние сутки. Выздоровели 1 816 643 пациента, за последние сутки - 19 507.