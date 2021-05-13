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четверг, 13 мая 2021 08:19

Количество больных увеличивается: свежая Covid-статистика

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Количество больных увеличивается: свежая Covid-статистика
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6813 новых больных коронавирусом. Из них детей - 289, медработников - 160.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 135 886 украинцев. Умерли 47 333 пациента, из них 346 - за последние сутки. Выздоровели 1 816 643 пациента, за последние сутки - 19 507.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 726 случаев / 1610 прививок;
Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;
Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;
Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;
Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;
Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;
Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;
Запорожская область - 432 случая / 1351 прививка;
Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;
Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;
Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;
Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;
Львовская область - 259 случаев / 1221 прививка;
Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;
Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;
Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;
Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;
Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;
Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;
Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;
Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;
Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;
Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;
Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.

Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. Накануне туда перевели сразу шесть областей: Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую. В оранжевой зоне остались только Николаевская и Черкасская области.

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