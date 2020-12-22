Со следующего года украинцы смогут покупать лекарства по рецепту

МЗ больше будет контролировать законность выписки рецептов и продажу лекарств в аптеках. Фото: pixabay

В новом 2021 году в Украине будут продавать некоторые препараты, в частности антибиотики, по электронному рецепту.

МЗ больше будет контролировать законность выписки рецептов и продажу лекарств в аптеках, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считаем, что все антибиотики должны продаваться по электронным рецептам. Мы разрабатываем модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать сначала с инсулинами, препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. Следующим шагом уже будут антибиотики, которые будут продавать исключительно по электронному рецепту", - сказал Степанов.

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По его словам, те рецепты, которые существуют в бумажном виде, должны храниться в аптеках в течение года, чтобы Гослекслужба в любое время могла провести проверку отпуска лекарств, в том числе антибиотиков.

Антибиотик азитромицин бесполезен при лечении госпитализированных пациентов с Covid-19. Об этом свидетельствует исследование Recovery Trial на medRxiv. С начала пандемии азитромицин широко применяли для лечения Covid-19 на основании его иммуномодулирующего эффекта.