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суббота, 22 декабря 2018 18:30

Со следующего года лекарства можно будет возвращать в аптеки

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Со следующего года лекарства можно будет возвращать в аптеки
С 1 января 2019 в аптеки можно будет возвращать лекарственные средства. Фото: "Главком"

С 1 января 2019 в аптеки можно будет возвращать лекарственные средства.

Об этом заявила журналистам в Киеве и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращеные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - отметила Супрун.

Контролировать процесс возврата лекарств будет Гослекслужба.

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"Мы вносим изменения в организацию работы Гослекслужбы. Это - центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут проверять аптечные учреждения", - сказала министр.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну из серий лекарств от язвы "Ланза", сироп от кашля "Кофекс" и "Ензимтал" - лекарство для улучшения пищеварения.

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22
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