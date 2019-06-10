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понедельник, 10 июня 2019 23:28

Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
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Избавилась от имплантов Сара без капли сожаления.
Фото: instagram.com
Девушка не подозревала, что причиной ее плохого самочувствия были именно импланты.
Девушка не подозревала, что причиной ее плохого самочувствия были именно импланты.
Избавилась от имплантов Сара без капли сожаления.
Избавилась от имплантов Сара без капли сожаления.

Австралийка Сара Хайд удалила силиконовые имплантаты из-за проблем со здоровьем. За 5 лет после увеличения груди у девушки развилась пищевая непереносимость. Беспокоил синдром раздраженного кишечника, постоянная усталость и депрессия, слабость в мышцах. Вдобавок нарушился менструальный цикл и снизилось либидо.

Сара потратила тысячу долларов на обследование. Однако это ничего не дало. Тогда начала просматривать истории женщин с подобными симптомами. В результате выяснила, что причиной ее недомогания были силиконовые импланты. Как оказалось, организм девушки постепенно отравляли 40 различных химикатов и тяжелых металлов. Об этом Сара рассказала на своей странице в Instagram.

"Это действительно дало мне важный урок. Я научилась по-настоящему любить и ценить свое тело. Осознала, что хороша, как с имплантами, так и без них. Очень благодарна, что их из меня вытащили и вернули мне мою грудь", — отметила девушка.

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Осложнения после установки в грудь силиконовых имплантатов возникают в 10% случаев. Самым грозным из таких последствий является рак. Он может развиться через 10 лет после операции. Поражает при этом лимфатическую систему.

instagram.com
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