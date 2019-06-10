Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди

Фото: instagram.com

Австралийка Сара Хайд удалила силиконовые имплантаты из-за проблем со здоровьем. За 5 лет после увеличения груди у девушки развилась пищевая непереносимость. Беспокоил синдром раздраженного кишечника, постоянная усталость и депрессия, слабость в мышцах. Вдобавок нарушился менструальный цикл и снизилось либидо.

Сара потратила тысячу долларов на обследование. Однако это ничего не дало. Тогда начала просматривать истории женщин с подобными симптомами. В результате выяснила, что причиной ее недомогания были силиконовые импланты. Как оказалось, организм девушки постепенно отравляли 40 различных химикатов и тяжелых металлов. Об этом Сара рассказала на своей странице в Instagram.

"Это действительно дало мне важный урок. Я научилась по-настоящему любить и ценить свое тело. Осознала, что хороша, как с имплантами, так и без них. Очень благодарна, что их из меня вытащили и вернули мне мою грудь", — отметила девушка.

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Осложнения после установки в грудь силиконовых имплантатов возникают в 10% случаев. Самым грозным из таких последствий является рак. Он может развиться через 10 лет после операции. Поражает при этом лимфатическую систему.