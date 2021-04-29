Смертельное наследство детям: развенчали пять мифов о высоком давлении

Соблюдение диеты и зарядка снижает высокое давление. Фото: wworld.com.ua

Высокое кровяное давление или гипертония является распространенной проблемой в Украине. Ее некоторые эксперты называют "тихой убийцей". В норме артериальное давление должно подниматься во время физических упражнений и падать во время длительного отдыха.

Если долго задерживается на какой позиции, то увеличивается риск различных заболеваний. Люди неправильно ведут себя в такие моменты через мифы, связанные с гипертонией.

Миф 1: Гипертония - это семейная болезнь, поэтому ее никак не исправить

Гипертонию могут избежать даже те, кто может быть генетически восприимчив к ней. Часто состояние развивается через негативные факторы образа жизни. Соблюдение диеты, ограниченное употребление алкоголя и повышенная физическая активность помогут снизить артериальное давление независимо от генетической предрасположенности.

Миф 2: Высокое давление не является серьезной проблемой

Без лечения высокое кровяное давление может увеличить риск ряда проблем со здоровьем, включая инфаркт, инсульт, заболевания почек, сердечную недостаточность, стенокардию, потерю зрения, нарушение половой функции.

Со временем повышенное артериальное давление может привести к тому, что сосуды станут менее эластичными. Это уменьшает количество крови и кислорода, поступающего к сердцу. Также может повредить нежные кровеносные сосуды мозга, увеличивает риск их блокирования или разрыва.

Миф 3: Высокое давление неизбежен с возрастом

Гипертония не является нормальной частью старения. Она наблюдается и у людей среднего и молодого возраста.

Определенные вмешательства в образ жизни могут значительно снизить риск развития повышенного кровяного давления. Сюда входят уменьшение потребления соли, регулярные физические упражнения, отказ от курения и здоровое питание.

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Миф 4: Я бы заметил симптомы гипертонии, если бы она у меня была

Единственный способ выявления гипертонии - это измерение артериального давления. Обычно нет признаков или симптомов, свидетельствующих о наличии у кого-то гипертонии.

В настоящее время около 75 млн человек страдают гипертонией. Из них около 11 млн людей не знают, что она у них есть.

Миф 5: Когда давление реагирует на лечение, его прекращают

Важно соблюдать рекомендации врача и прекращать прием лекарств, когда разрешат. Лечение гипертензии может длиться всю жизнь. Врачи иногда уменьшают дозы после достижения нормального артериального давления. Некоторые формы лечения должны продолжаться в течение всей жизни для достижения хороших результатов.

Высокое кровяное давление в любом возрасте может ускорить развитие деменции - синдрома стойкому нарушению умственных функций вследствие органического поражения мозга. Это доказывает исследование, опубликованное в журнале American Heart Association journal Hypertension.