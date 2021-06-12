Слушать музыку перед сном опасно - исследование

Ученые исследовали взаимосвязь между прослушиванием музыки и сном. Фото: Pixabay

Большинство людей слушает музыку перед сном для того, чтобы расслабиться. Но когда ученые исследовали этот вопрос, то обнаружили, что эта привычка может наоборот навредить.

Ученые исследовали взаимосвязь между прослушиванием музыки и сном. Они сосредоточились на изучении непроизвольных музыкальных образов, так называемых "ушных червей", когда мелодия повторяется в сознании человека снова и снова. Обычно это случается во время бодрствования. Но ученые обнаружили, что это может происходить и при попытке заснуть.

Люди, которые неумышленно прокручивают мелодию в голове ночью несколько раз в неделю, в 6 раз чаще страдают от плохого качества сна. Исследование показало, что некоторая инструментальная музыка с большей вероятностью вызывает это состояние и нарушает качество сна.

В опросе приняли участие 209 человек, которые рассказали о качестве своего сна, как часто они слушают музыку и как часто они страдают от "ушных червей" перед сном, просыпаясь посреди ночи и сразу после пробуждения утром.

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В экспериментальном исследовании из 50 участников исследовательская группа попыталась вызвать "ушных червей" у людей. Для этого использовали 3 популярных хита. Для анализа качества сна участников использовали полисомнограф, который записывает мозговые волны, частоту сердечных сокращений, дыхание и многое другое.

Интересно, что очень многие люди сообщали, что просыпаются от "ушных червей" ночью. У таких людей были более медленные колебания во время сна, что является маркером реактивации памяти. Увеличение медленных колебаний преобладало над областью, соответствующей первичной слуховой коре, которая участвует в обработке "ушных червей", когда люди спят.

Американские исследователи создали портативное устройство, которое стимулирует мозговую деятельность и снимает усталость у тех, длительное время находится без сна.