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понедельник, 06 мая 2019 23:28

Слишком ответственным людям грозят проблемы со здоровьем: рассказали какие

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Слишком ответственным людям грозят проблемы со здоровьем: рассказали какие
Брать на себя слишком много ответственности вредно для психического здоровья. ФОТО: fee.org

Чрезмерное чувство ответственности чревато развитием обсессивно-компульсивного или генерализованного тревожного расстройства. В группу повышенного риска входят люди, привыкшие винить себя в случае неудачного завершения порученного коллективу дела, а также склонные с головой погружаться в ту или иную проблему и брать на себя полную ответственность за ее решение.

В случае развития ОКР возникают навязчивые пугающие мысли, которые часто заставляют прибегать к ритуальным действиям для снятия внутреннего напряжения, уменьшения чувства тревоги и попытки предотвратить нежелательные события. В случае появления ГТР появляется устойчивая ни с чем не связанная тревога, трудно поддающаяся контролю. Пишет издание healthcentral.

Чтобы избежать негативных последствий склонности брать на себя слишком большую ответственность, следует научиться рационально оценивать свои возможности и осознавать пределы того, что действительно находится под вашим контролем.

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Уменьшить риск можно и прибегнув к таким действиям:

1. Медитировать, практиковать глубокое дыхание. Одно из действенных упражнений против стресса: 1) закройте пальцем одну ноздрю, 2) свободной выдохните, глубоко втяните ею воздух и удерживайте его на короткое время, выдохните и снова вдохните. Повторите то же самое с другой ноздрей.

2. Проводить время на природе. В идеале — минимум 20 минут в день. Причем все это время важно не пользоваться никакими гаджетами.

3. Больше двигаться. Доказано, что физическая нагрузка помогает уменьшить симптомы повышенной тревожности и ОКР. Не обязательно все время проводить в спортзале, достаточно регулярно устраивать себе пешие прогулки или пробежку.

4. Отслеживать свои симптомы. Когда ощущаете беспокойство, записывайте на бумаге, что думаете в этот момент и к каким действиям прибегаете. Это поможет выявить, что именно провоцирует появление беспокойства и в дальнейшем избегать этих факторов.

Желание поспать подольше приводит к неврозам. Такой вывод сделали эксперты по психическому здоровью. Ученые провели исследование, которое показало, что повторное звучание будильника приводит к повышению в организме уровня кортизола, известного как гормон стресса.

healthcentral.com
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