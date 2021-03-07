Сколько украинцев прививались Covid-вакциной за минувшие сутки

В течение субботы, 6 марта, в Украине еще 1279 человек привились от Covid-19 индийской вакциной Covishield.
Больше всего прививок сделали в Донецкой области, сообщила пресс-служба МОЗ.
Количество людей, которые вакцинировались в областях за сутки:
Днепропетровская область - 50 прививок;
Донецкая область - 470 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 30 прививок;
Киевская область - 110 прививок;
Кировоградская область - 40 прививок;
Луганская область - 120 прививок;
Львовская область - 40 прививок;
Николаевская область - 9 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Ровенская область - 30 прививок;
Тернопольская область - 140 прививок;
Херсонская область - 20 прививок;
Черниговская область - 30 прививок;
Черкасская область - 100 прививок.
Отмечается, что с начала кампании вакцинации в Украине привились 17 037 человек. Все они пока получили 1 дозу препарата из двух необходимых. За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых в Донецкой области - 1940 прививок, наименьшая - в Закарпатской области - 314.
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За последние сутки в Украине обнаружили 7167 новых больных коронавирусом. Из них детей - 466, медработника - 172. На 1-м месте по количеству заражений находится Житомирская область - 747 инфицированных.
1-ю инъекцию вакцины от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко.
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