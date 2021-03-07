Лидирует Житомирская область: как изменилась Covid-статистика в Украине 

За последние сутки в Украине обнаружили 7167 новых больных коронавирусом. Из них детей - 466, медработника - 172.
На 1-м месте по количеству заражений находится Житомирская область. Здесь за последние сутки насчитали 747 новых больных. Далее идут Львовская - 601, Винницкая - 587, Ивано-Франковская - 543 и Закарпатская - 503 случая.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 401 228 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 7 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Умерли 27 022 пациента, из них 103 за последние сутки. Выздоровели - 11 965 20 человек, за последние сутки 2147.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 432 случая;
Винницкая область - 587 случаев;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 362 случая;
Донецкая область - 217 случаев;
Житомирская область - 747 случаев;
Закарпатская область - 503 случая;
Запорожская область - 82 случая;
Ивано-Франковская область - 543 случая;
Киевская область - 366 случаев;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 18 случаев;
Львовская область - 601 случай;
Николаевская область - 184 случая;
Одесская область - 356 случаев;
Полтавская область - 120 случаев;
Ровенская область - 89 случаев;
Сумская область - 127 случаев;
Тернопольская область - 256 случаев;
Харьковская область - 362 случая;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 361 случай;
Черкасская область - 94 случая;
Черновицкая область - 441 случай;
Черниговская область - 109 случаев.
В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Более 3 тыс. больных положили в больницы, а такого прироста инфицированных не фиксировали с декабря. Украина ожидает 3-й локдаун, заявила инфекционистка и медицинская експертка ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.
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