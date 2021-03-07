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воскресенье, 07 марта 2021 09:30

Лидирует Житомирская область: как изменилась Covid-статистика в Украине 

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Лидирует Житомирская область: как изменилась Covid-статистика в Украине 
Коронавирус в Украине: более 7 тыс. новых больных в сутки. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 7167 новых больных коронавирусом. Из них детей - 466, медработника - 172.

На 1-м месте по количеству заражений находится Житомирская область. Здесь за последние сутки насчитали 747 новых больных. Далее идут Львовская - 601, Винницкая - 587, Ивано-Франковская - 543 и Закарпатская - 503 случая.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 401 228 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 7 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерли 27 022 пациента, из них 103 за последние сутки. Выздоровели - 11 965 20 человек, за последние сутки 2147.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 432 случая;

Винницкая область - 587 случаев;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 362 случая;

Донецкая область - 217 случаев;

Житомирская область - 747 случаев;

Закарпатская область - 503 случая;

Запорожская область - 82 случая;

Ивано-Франковская область - 543 случая;

Киевская область - 366 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 18 случаев;

Львовская область - 601 случай;

Николаевская область - 184 случая;

Одесская область - 356 случаев;

Полтавская область - 120 случаев;

Ровенская область - 89 случаев;

Сумская область - 127 случаев;

Тернопольская область - 256 случаев;

Харьковская область - 362 случая;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 361 случай;

Черкасская область - 94 случая;

Черновицкая область - 441 случай;

Черниговская область - 109 случаев.

В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Более 3 тыс. больных положили в больницы, а такого прироста инфицированных не фиксировали с декабря. Украина ожидает 3-й локдаун, заявила инфекционистка и медицинская експертка ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

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Дата
07
марта

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