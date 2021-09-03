Сколько украинцев полностью иммунизировали против Covid-19

Более 4 млн украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса. Фото: unsplash.com

Более 4 млн украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса. В общем прививки имеют 9 510 965 человек.

Так, с начала прививочной кампании привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу - 5 498 949 человек, две дозы - 4 012 016, сообщают в Минздраве.

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2 сентября, против Covid-19 вакцинировали 152 772 человека. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 10 5946.

Европейский Союз вакцинировал более 70% взрослого населения от Covid-19. Таким образом ЕС достиг цели по количеству прививок до конца лета. Теперь цель ЕС - вакцинировать еще больше жителей Европы и помочь с вакцинами другим странам.