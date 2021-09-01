В двух областях Украины вакцинировали 65% учителей - МОН

Больше всего учителей привили в Житомирской и Киевской областях. Фото: pixabay.com

В Украине на 1 сентября лишь в двух областях вакцинировали от коронавируса 65% сотрудников учреждений дошкольного и общего среднего образования.

Еще в нескольких регионах количество привитых педагогов составляет 50%, сообщает Министерство образования и науки. Наименьший уровень вакцинации в Запорожской и Волынской областях.

"Больше всего работников образования получили одну или две дозы вакцины в Житомирской и Киевской областях. Я благодарю каждого, кто сознательно выбирает путь вакцинации, стремясь уберечь себя и окружающих от риска заболеть. С пониманием и уважением отношусь к тем, кто по веским причинам отказался от профилактики болезни. В то же время всех, кто планирует вакцинироваться, но еще не успел, призываю не медлить", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Требование Минздрава о наличии в коллективе учебного заведения 80% вакцинированных сотрудников вполне "обоснованное и реальное", добавил он. По состоянию на 27 августа прививки получили более 501 тыс. учителей.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Сейчас страна находится в зеленой зоне эпидопасности, поэтому ситуация контролируема. Если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше зеленого, в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив не вакцинирован на 80%. На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе.