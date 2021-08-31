ЕС вакцинировал 70% взрослого населения

Урсула фон дер Ляен сообщила о том, что 70% взрослого населения ЕС вакцинированы. Фото: Reuters

Европейский Союз вакцинировал более 70% взрослого населения от Covid-19. Таким образом ЕС достиг цели по количеству прививок до конца лета.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

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"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Благодарю многих людей, которые это большое достижение сделали возможным. Но надо идти дальше", - прокомментировала она.

Необходимо вакцинировать еще больше жителей Европы и помочь с вакцинами другим странам, отметила президент Еврокомиссии.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Во время жесткого карантина позволят работать тем заведениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.