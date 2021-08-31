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вторник, 31 августа 2021 14:04

ЕС вакцинировал 70% взрослого населения

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ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
Урсула фон дер Ляен сообщила о том, что 70% взрослого населения ЕС вакцинированы. Фото: Reuters

Европейский Союз вакцинировал более 70% взрослого населения от Covid-19. Таким образом ЕС достиг цели по количеству прививок до конца лета.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

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"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Благодарю многих людей, которые это большое достижение сделали возможным. Но надо идти дальше", - прокомментировала она.

Необходимо вакцинировать еще больше жителей Европы и помочь с вакцинами другим странам, отметила президент Еврокомиссии.

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Во время жесткого карантина позволят работать тем заведениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

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