ЕС вакцинировал 70% взрослого населения

Европейский Союз вакцинировал более 70% взрослого населения от Covid-19. Таким образом ЕС достиг цели по количеству прививок до конца лета.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Благодарю многих людей, которые это большое достижение сделали возможным. Но надо идти дальше", - прокомментировала она.

Необходимо вакцинировать еще больше жителей Европы и помочь с вакцинами другим странам, отметила президент Еврокомиссии.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv