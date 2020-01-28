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вторник, 28 января 2020 16:59

Сколько человек заразились коронавирусом: свежие данные МОЗ

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Сколько человек заразились коронавирусом: свежие данные МОЗ
63 человека уже выписаны из больниц

Почти 4,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зафиксированы в мире, по состоянию на 28 января.

Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

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По состоянию на утро, в мире зарегистрированы 4474 случая инфицирования новым коронавирусом, отметил он.

"При этом зафиксированы 107 случаев смертей, связанных с новым коронавирусом. 63 человека уже выписаны из больниц", - добавил Кузин.

В Китае за понедельник зафиксировали 26 новых смертельных случаев заражения коронавирусом, также его обнаружили у более 1,7 тысячи человек. Таким образом суммарное количество жертв вируса достигло 106 человек, сообщает Государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.

По состоянию на утро 28 января, от убийственного коронавируса умерли уже 107 человек. Количество инфицированных превысило 4,5 тысячи.

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