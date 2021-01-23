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воскресенье, 24 января 2021 02:26

Сердечный приступ: медики назвали новые скрытые симптомы

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Сердечный приступ: медики назвали новые скрытые симптомы
Сердечный приступ является тяжелым патологическим состоянием, которое связано с острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы. Фото: Pixabay

Сердечный приступ является тяжелым патологическим состоянием, которое связано с острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы. Причиной этого может быть закупорка тромбом или спазм артерии, которая питает сердце.

В некоторых случаях симптомы сердечного приступа могут быть очень слабыми, из-за чего человек не сразу понимает, что ее жизнь в опасности. Эксперты рассказали о неочевидные симптомы сердечного приступа, на которые стоит обратить внимание, пишет Express.

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Так, человек с сердечным приступом может почувствовать внезапное головокружение. Тошнота, усталость, холодный пот, изжога, несварение желудка, одышка также могут свидетельствовать об этом состоянии. Наиболее заметной чертой является давление, стыд или ноющая боль в груди, которая может распространяться на руки, шею, челюсть или спину.

Человек может даже не заподозрить, что у него произошел тихий сердечный приступ. Ученые уверяют, что они происходят чаще, чем можно подумать, рассказали специалисты Гарвардской медицинской школы.

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