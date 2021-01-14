Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали

Во время тихого сердечного приступа человек может даже не почувствовать никаких симптомов. Фото: pixabay.com

Человек может даже не заподозрить, что у него произошел тихий сердечный приступ.

Ученые уверяют, что они происходят чаще, чем можно подумать, рассказали специалисты Гарвардской медицинской школы, передает medikforum.

По словам экспертов, инфаркт развивается, когда одна из сердечных артерий блокируется до такой степени, что в сердце перестает поступать кровь. Сердечная мышца теряет питательные вещества, кислород и повреждается. Впоследствии ее ткани начинают отмирать.

"Во время инфаркта пациенты обычно испытывают сильную боль или давление в груди, сопровождаемые холодным потом и тошнотой. Но в случае тихого сердечного приступа этих симптомов может и не быть", - говорят медики.

Однако во время тихого сердечного приступа человек может даже не почувствовать никаких симптомов. Но тонкие признаки недомогания чаще всего можно заметить. Человек может чувствовать усталость и физический дискомфорт, которые ассоциируются с переутомлением, плохим сном.

Также ученые отмечают, что признаком тихого сердечного приступа может быть изжога.

"Нередко с желудочным рефлюксом, несварением желудка и изжогой люди, которые переживают инфаркт, путают легкую боль, которую ими вызывается, в горле или груди", - предупредили специалисты.

По словам медиков, почти половина сердечных приступов проходит почти бессимптомно. Поэтому стоит более внимательно относиться к своему здоровью и следить за изменениями самочувствия.

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