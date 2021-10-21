Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что семь областей на карантинной карте Украины могут стать красными, если не усилят карантинные мероприятия.
Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона в Facebook.
Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской области. Все эти регионы по состоянию на 21 октября в оранжевой зоне карантина.
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В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса.
По итогам заседания соответствующих комиссий решили, что Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской облгосадминистрациям принять меры по:
- увеличению количества тестов;
- развертыванию дополнительных койко-мест;
- контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с Covid-19;
- обновление маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;
- усиление контроля Госпродпотребслужбы за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
С 23 октября Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.
По состоянию на 21 октября в красной зоне находятся пять областей.
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