Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин

В Украине могут "покраснеть" еще 7 областей. Фото: Минздрав Украины

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что семь областей на карантинной карте Украины могут стать красными, если не усилят карантинные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона в Facebook.

Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской области. Все эти регионы по состоянию на 21 октября в оранжевой зоне карантина.

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В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса.

По итогам заседания соответствующих комиссий решили, что Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской облгосадминистрациям принять меры по:

- увеличению количества тестов;

- развертыванию дополнительных койко-мест;

- контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с Covid-19;

- обновление маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;

- усиление контроля Госпродпотребслужбы за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

С 23 октября Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19. По состоянию на 21 октября в красной зоне находятся пять областей.