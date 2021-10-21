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четверг, 21 октября 2021 06:10

Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин

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Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин
В Украине могут "покраснеть" еще 7 областей. Фото: Минздрав Украины

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что семь областей на карантинной карте Украины могут стать красными, если не усилят карантинные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона в Facebook.

Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской области. Все эти регионы по состоянию на 21 октября в оранжевой зоне карантина.

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В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса.

По итогам заседания соответствующих комиссий решили, что Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской облгосадминистрациям принять меры по:

- увеличению количества тестов;
- развертыванию дополнительных койко-мест;
- контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с Covid-19;
- обновление маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;
- усиление контроля Госпродпотребслужбы за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

С 23 октября Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.

По состоянию на 21 октября в красной зоне находятся пять областей.

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