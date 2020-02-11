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четверг, 13 февраля 2020 06:32

Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об "изделии №2"

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Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об &quot;изделии №2&quot;
День презервативов: показали самую первую контрацепцию Фото: lux.fm

13 февраля мир отмечает День презерватива. Его отмечают в 40 странах мира. Там проходят просветительские мероприятия для профилактики ВИЧ/СПИД во время половых контактов. В Швейцарии начали выпускать презервативы небольшого размера для подростков 12-14 лет.

1. Первое упоминание презерватива датируется 1564 годом. Итальянский врач Габриэле Фаллопио предложил надевать на мужской половой орган льняной мешочек, пропитанный химикатами.

2. Самый старый из сохранившихся презервативов был найден в городе Лунд, Швейцария. Давний контрацептив, датируется 1640 годом, был сделан из свиной кишки и мог использоваться многократно. Его стирали в теплом молоке после каждого использования. Презервативы XVII в. пне защищали от венерических заболеваний, использовались для предотвращения беременности.

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3. С конца XIX в. и до начала Первой мировой войны почти все презервативы, которые используются в Европе, импортировались из Германии. Германия также обеспечивала презервативами Австралию, Новую Зеландию и Канаду. В течение войны американские компании Schmid Inc. и Youngs Rubber Company стали крупнейшими поставщиками презервативов в страны антинемецкой коалиции. К началу 1920-х большинство европейских презервативов вновь производились в Германии.

4. В XIX в. контрацептивами пользовались только высшие классы, проститутка позволить себе этого не могла. Цена одного презерватива равна была ее месячному заработку.

5. На Ближнем Востоке в презервативах переносят воду. Их растягивают между слоями бетона, чтобы сделать крышу водонепроницаемой. Дорожные рабочие бросают их в чаны со смолой, чтобы придать асфальту гладкости.

Каждый знак зодиака имеет свой темперамент в сексе. Чтобы лучше узнать предпочтения, стоит ознакомиться с описаниями знаков зодиака.

Об этом далее в статье.

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Дата
13
февраля

Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об "изделии №2"

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