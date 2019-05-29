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четверг, 30 мая 2019 03:28

С какого возраста ребенку лучше заниматься спортом

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С какого возраста ребенку лучше заниматься спортом
В 4-5 лет детей стоит отдавать на гимнастику. Фото: из открытых источников

Медики из Италии рассказали, в каком возрасте детям оптимально начинать заниматься спортивными нагрузками.

Спорт с детства положительно влияет на здоровье. Сокращается риск развития различных захворювань.В юном возрасте спортом можно заочно вылечить диабет, различные болезни с сердечно-сосудистой системой, ожирение и астму.

Как утверждают медики, в 4-5 лет детей стоит отдавать на гимнастику. Интенсивные тренировки - только после 8 лет.

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Врачи рекомендуют:

лыжи - с 4 лет

футбол - с 6 лет

боевые искусства - с 8 лет

фехтования и теннис - не ранее 7 лет

баскетбол и волейбол - исключительно с 10 лет.

Почему поцелуи полезны для здоровья? Польза поцелуев проявляется в обезболивающий эффект, сжигании калорий и усилении иммунной системы.

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