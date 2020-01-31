Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина

Автор: предоставила Александра Рукина Александра Рукина

В теле абсолютно все взаимосвязано. Бывает, ударишься пальчиком на ноге, а через две недели из-за этого начинает болеть шея. Найти место спазма и его причину - эмоциональную или механическую - может телесный терапевт.

"Телесным терапевтом может быть и реабилитолог, работающий с больными коленями и восстанавливающий после травм, и массажист, и мануальщик. Мне интересно работать с тонкими структурами и телами, с биоэнергетикой, с психикой и с тем, как это все взаимосвязано связано у нас . Ведь каждое психологическое состояние отражается на теле. Самое важное - это выслушать, где в теле первопричины зажитмов. Когда тянешь за скатерть, должен почувствовать, в каком именно месте стоит бокал на столе. Условный "бокальчик" - это спазм, который не дает слоям ткани свободно двигаться. Этот спазм надо найти и убрать ". Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала телесный терапевт Александра Рукина.

Как вы начали заниматься телесной терапией?

Обычно к развитию и к переходу на новый этап прихожу через какую-то жесть. У меня очень сильно болела спина, я прямо спать не могла. Меня "хрустнул" один массажист начинающий, и после этого у меня началась очень сильнаю боль в спине. Так попала на прием к своему первому учителю - телесному терапевту и остеопату Андрею Косикову, который творил просто чудеса и влюбил меня в телеску, показав и научив, что человек это не только его тело, а есть еще много всего глубокого и удивительного. До начала обучения я долго посещала терапевтов сама. Андрей, когда занимался моей спиной, выяснил также, что мои многолетние боли в пояснице вызваны моим шрамом на животе после потери селезенки. В общем шрамы очень сильно влияют на тело, ведь это по сути нарушения целостности ткани, и не важно, когда шрам получен, даже если это было в детстве. Как образ этого можно привести тоненькую ситцевую рубашку, которую "заело" молнией от вашего реглана, и двигаться хочется, но теперьгде-то мозолит и где-то тянет. Кроме этого. он ставил мне иглы, тейпы клеил - эластичные ленты. Я пока работаю только руками, иногда тейпами, ведь для игл надо опыт. Он учил меня и краниосакральной терапии ( "cranium" - череп и "sacrum" - крестец) (КСТ) и большой совокупности различных знаний. КСТ - это тонкая остеопатическая работа с двумя основными центрами тела человека - с черепом и с тазом, и диафрагмами во всем теле - это позволяет воздействовать м ягкл на весь организм. Если зажимает где-то в одном месте, то в другом будет натяжение, так как соединительной ткани не хватает. Если сокращается мышца, скажем, на груди, может заболеть в спине из-за неправильной осанки. Остеопатия как раз отличается от массажа и "мануалки" тем, что она целостно подходит ко всей системе человеческого организма, и направлена ​​на поиск причин, а не только борьбу с последствиями. А классический массаж - в большинстве это просто механика, где работают с той зоной , которая болит. Но это часто не нужно и неправильно, если там не было прямой травмы. Место, которое болит, - это обычно слабое звено в цепи, по сути следствие, причина которого может быть совсем в другом месте. Например, зажимы в икрах или ягодицах, а болеть будет шея или поясница. Поэтому надо найти проблему, снять гипертонус, и тогда шея расслабится. Самое и самое важное - это выслушать, где в теле эти первопричины, и куда тянет, ведь проблема может быть не одна, и часто это просто компенсация тела на наши травмы. Можно провести аналогию со скатертью на столе: когда тянешь за скатерть, должен почувствовать, в каком именно месте стоит бокал на столе, и часто он не один ... Условный "бокальчик" - это спазм, который не дает слоям ткани свободно двигаться. Этот спазм надо найти и убрать, используя различные техники для различных типов нарушений.

В чем причины зажимов?

В теле все связано между собой. Фасция - соединительная ткань, целостная во всем теле. Если зажимает где-то в одном месте, то в другом будет натяжение, так как соединительной ткани не хватает. Если сокращается мышца, скажем, на груди, может заболеть в спине из-за неправильной осанки. Также причиной могут быть неправильная биомеханика тела, поза тела, в которой мы находимся - сиденья весь день в офисе, то, как, пользуемся гаджетами - и еще множество различных причин. Автор: предоставила Александра Рукина

Может ли причина спазмов быть не механической, а психологической?

Да, вспомните, что например когда вам обидно, то что-то незначительное сжимается в груди. Если постоянно ходишь хмурый, над носом может образоваться складка. Это следствие, а причина может быть в куче разных мест. Если порозминать, порастягивать все тело, не трогая лоб, сразу расслабляется лицо. А просто работать с отдельной зоной иногда смысла вообще нет, потому что причина может быть где-то, например, вообще в стопе.

Какие спазмы и зажимы вызывает психика?

Почти любые, ведь психика имеет очень сильное влияние на тело. С агрессией, одной из самых частых причин, можно объяснить это так: мы социальные животные, но мы не можем покусать всех, кого нам хочется, и поэтому должны сжимать зубы и кулаки. Когда нам хочется стукнуть кого-то, а драться нельзя, мы зажимаемся, и создается блок, чтобы не выпустить эту энергию в действие. Поэтому сам по себе телесный блок не является злом, ибо только сдерживает нашу агрессию по отношению к окружающим. Но человеку это сдерживание вредит. Видела в метро: сидел мужчина с женщиной. Она что-то ему говорит, а он молчит, но у него челюсти сжаты, аж желваки ходят. Лицо каменное, он терпит, но мне уже понятно, что он злится. Причем следует понимать, что к агрессии относятся не только прямые проявления "злости", а в психологии к агрессии относятся даже обычные на первый взгляд действия, будь то активно выраженные намерения, навязчивое поведение или что-то подобное. Пассивная агрессия тоже сюда же.

Во всех наших эмоциях задействовано дыхание. Если мы их сдерживаем или, например, боимся, дыхание зажимается. А соответственно и сжимается диафрагма. На диафрагме, под ребрами, в зоне солнечного сплетения оседают все наши эмоции - все обиды, злость, страхи

У большинства людей сейчас руки дубовые. Очень зажаты. Причина этого и психосоматическая также - например, агрессия, или механическая - через постоянную мелкую моторику, например, работу на клавиатуре или однообразные движения на работе. Ведь сейчас люди редко используют полную амплитуду движения рук, разве что только если занимается танцами или чем-то таким. А подавляющее большинство профессий связана с мелкой моторикой. Те же стоматологи, музыканты, офисные работники, даже парикмахеры и хирурги повторяют шаблонные движения руками каждый день. Поэтому в идеале свою двигательную активность надо разнообразить. Иначе будет зажим. Даже по себе недавно заметила, ведь краниосакральные терапевты работают обычно так: положил руки на тело и миллиметрового выслушиваешь напряжение в нем, почти не двигая тело, а потом так же едва касаясь убираешь его. И казалось бы, что это не трудно, но это очень зажимает руки самого терапевта. А в остеопатов руки более чувствительны даже чем руки стоматологов или музыкантов, так как почувствовать надо даже не "бокальчик", а иногда и "копейку" на "скатерти". Обида и другие чувства дают спазм обычно в грудную клетку, где есть диафрагма и большое скопление фасций, которые сразу же реагируют на эмоцию, и сжимаются, а так как это структура целостная, то влияние сразу идет и на органы, через тяги, и на другие окружающие зоны, и так по всему телу, цепной реакцией. Вы все видели фасцию - это тоненькая беленькая пленка, обтягивающая мышцы / мясо, она сплошная во всем теле. И от постоянного сдерживания чувств сводит грудь, а следствием боль возникнет в спине, из-за растяжения. Потому что если где-то что-то сокращается, то где-то должно розтянуться. В таком случае работать со спиной смысла нет. Надо найти место, которое является источником спазма, и в идеале работать с тем, что его вызывает на глубинном уровне - эмоцией. Во всех наших эмоциях задействовано дыхание. Если мы их сдерживаем или, например, боимся, дыхание зажимается. А соответственно и сжимается диафрагма. На диафрагме, под ребрами, в зоне солнечного сплетения оседают все наши эмоции - все обиды, злость, страхи. Эти выражения типа "не даешь мне продохнуть" свидетельствуют о том, что спазм осел на органах дыхания. "Я тебя видеть больше не могу", "не слезаешь с головы", "меня тошнит от тебя" - они примерно о тех местах, на которые влияют и где "оседают" в теле эмоции. Поэтому на каждом сеансе надо осознанно дышать и выпускать напряжение с тела, и мы учимся это делать. Автор: предоставила Александра Рукина

Как руками можно почувствовать все эти импульсы?

Нужно развивать чувствительность, ведь в теле очень много слоев тканей. И если с мышцами работать проще, то та же фасция, нервная ткань, сосуды или кости, требуют большей чувствительности. Можно представить, что твои пальцы на сантиметров 5 длиннее, чем на самом деле. Чтобы ими можно было попасть вглубь тела. Бывает, когда я работаю с закрытыми глазами, то чувствую, что не к телу касаюсь, а как будто руки в космос погружаю. Чувствую энергию другого человека, ритмы, и эту энергию можно двигать и немножко менять .И пациент также очень сильно чувствует. Но это уже немного другая, более глубокая специфика работы. И через влияние на этот "космос" можно постепенно улучшать жизнь человека. Само понятие телесной терапии включает в себя много различных аспектов. Телесным терапевтом может быть и педагог, работающий с больными коленями и восстанавливающий после переломов и травм. Я тоже могу это делать, но это не является моим основным интересом и специализацией. Телесным терапевтом может быть и массажист, и мануальщик, который "хрустит", и тот, кто в космосе внутреннем ковыряется. И мне интересно последнее - работать скорее через тело с чем-то большим и глубоким, с тонкими структурами и телами, с биоэнергетикой, с психикой и с тем, как это все взаимосвязано у нас. Поэтому я бы скорее назвала то, что делаю, биоэнергетической телесной психотерапией. Когда через тело работаешь с его энергией. Ведь каждое психологическое состояние отражается на теле, его структуре, потому работая с телом можно влиять на состояние психики, ресурсность, настроение и прочее. Не можно поработав с телом не повлиять на тонкую структуру, но можно это делать намеренно, через тело. Что я, собственно, и делаю. И особенно это эффективно, когда работаешь комплексно, в паре с психотерапевтом. И когда человек сам готов к изменениям, и активно работает над собой также , помогая вам в тандеме. Но есть нюанс - такие воздействия не настолько большинству людей ощутимы и понятны, как например тот же обычный массаж или "мануалка". Был когда-то давно случай. У меня знакомый учился на остеопата. Я еще не знала и не понимала, что это и как работает. Он предложил мне поработать с моей головой, у меня было много переломов и сотрясений мозга. Здоровый амбал такой. Думала - где-то повернет, чем-то щелкнет. А он меня просто час едва держал за череп. Я лежала и думала: "Нууу? Когда мы начнем?" А он через час говорит: "Все, свободна, мы закончили, придешь через неделю". Так было каждый раз, и я не понимала - как это работает. Сейчас понимаю, и сама часто так же работаю. Но для многих людей, которые нечувствительны, кажется, что терапевт "ничего не делает" - просто держит руки, и берет за это деньги. А на самом деле в теле происходит глубокая структурная работа, хотя внешне это почти незаметно. После такой комплексной работы с телом у людей не просто расслабляются мышцы, а разблокируется заблокированная энергия. Ведь спазмы, возникающие в мышцах, блокируют не только ту же агрессию, но и энергию, которую ты хочешь пустить на что-то конкретное и конструктивное. Например, бывает, что хочешь что-то сказать, а горло аж зажимает, слова не идут. Или нет сил начать какой-то проект, потому что в теле заблокированы какие-то энергии.

Как часто следует повторять сеансы? Как быстро может вернуться спазм?

В общем частота зависит от симптомов, запроса, состояния, различных условий, поэтому все индивидуально. Кому-то становится легче с первого же сеанса, а кому-то нужно 4-6 или курс, и желательно делать потом поддерживающие сеансы, так сказать для профилактики, чтобы проблема не возвращалась. Надо понимать, что человеку требуется определенное время на адаптацию, на интеграцию нововведений в жизнь и в тело. Если человек не будет менять какие-то обстоятельства, какие-то свои мысли и ситуации, в которых он находится, то спазм будет возвращаться. Изменить твою жизнь за тебя терапевт не сможет. Если человек возвращается в ту же негативную атмосферу, его скорее всего свернет снова. Поэтому если ты хочешь качественных длинных изменений, надо производить себе новые алгоритмы действий, привычки и менять какие-то ситуации в жизни. Автор: предоставила Александра Рукина Сейчас людям очень трудно сбрасывать напряжение, в том числе психологическое. Все стараются как можно больше работать. Успеть везде и при этом сдержать себя в эмоциях. И я часто встречаю клиентов, которые, как трансформаторная будка, и прямо энергетически гудят от напряжения. Но сеанс за сеансом это напряжение уменьшается, и человеку становится легче.

В чем причина возникновения триггеров?

Мы не используем в полной мере определенную мышцу. Мы сидим, например, целый день на попе. Ухудшается кровообращение, питание тканей, мышца выключается, и полноценно не работает. А чтобы поддерживать правильную осанку тела, все мышцы должны работать между собой слаженно. Если какое-то одно звено не работает, то все остальные должны как-то адаптироваться для выполнения функции все же содержания равного тела. И получается сбой в этой слаженной системе. Мышечные волокна между собой должны двигаться, но в результате гипертонуса это движение осложняется, и волокна уплотняются между собой, и образуются триггеры - болезненные утолщенные точки и валики - чаще всего они пояются на трапециях (плечах), ягодицах, икрах, жевательных мышцах, шее. Массажисты и терапевты могут любого человека сразу ткнуть в такое больное место, зная их расположение. Я об этом часто шучу, что знаю все ваши слабые места, и еще часто мне платят за то, что я делаю людям больно. Иногда это бывало нужно для работы с триггером, но я знаю техники, которые дают минимизировать неприятные ощущения. Также триггер может вызвать боль где-то совсем в другом месте, иррадиировать, например, давать головные боли. А еще гипертонус является одной из причин судорог. В теле абсолютно все взаимовязано. Бывает, ударишься пальчиком на ноге, а через две недели из-за этого начинает болеть шея. И этому есть объяснение, так тело адаптируется к травмам. Или покаталась на сноуборде и забила ягодицу, а через некоторое время заболело под лопаткой, потому что импульс от удара пошел в теле по зигзагу. Это физика.

Брекеты и новые пломбы в идеале надо адаптировать каждый раз у остеопата, чтобы тело легче перестраивалось под нововведения. Когда подкручивают брекеты, болят не только челюсти, а все тело. Остеопат же все тело разомнет, все блоки пораскрывает, и телу будет легче менять свое положение под то, как диктует новый прикус

Я стала благодаря своей работе и всем этим пониманием нюансов очень чувствительная, и значительно осторожнее. Как принцесса на горошине. Это касается моего тела, собственных границ и психических состояний. И особенно это отражается на ношении рюкзаков (симметричности), качества обуви, которую я ношу, поз сна, телесных упражнений ... и походах к стоматологу. Потому что хотя бы немного неверно подогнанная пломба, и все, я чувствую, что челюсть не становится на свое место, и все тело начинает меняться и как-то болеть. После того, как впервые это года два назад почувствовала, то начала внимательно к этому относиться. Хорошо что стоматолог моя тоже остеопат-кинезиолог, и понимает эти нюансы и не жалеет времени на подгонку пломб, хотя иногда все же и жалуется. А в детстве я думала, что притрется пломба о зубы сама, а оказалось, что в результате это может влиять на прикус, а тот в свою очередь влияет на осанку всего тела. Зубы вообще большая и отдельная тема. Те же брекеты и новые пломбы в идеале надо адаптировать каждый раз у остеопата, чтобы тело легче перестраивалось под нововведения. Когда подкручивают брекеты, болят не только челюсти, а все тело. Все тело подстраивается и под стопу также, потому что это фундамент, и под челюсть - это жесткие опоры. Я тело часто сравниваю с конструкцией, каркасом. Если она жесткая, то ей будет трудно подстроиться под эту новую, изменяемую брекетами челюсть. Но все тело все равно будет меняться под новый прикус. Остеопат же все тело разомнет, все блоки пораскрывает, и оп! телу легче менять свое положение под то, как диктует новый прикус. Если этого не сделать, человек будет мучиться - будут болеть даже кости черепа. В идеале после каждой травмы надо ходить к остеопату, чтобы он перенастроил всю систему. Автор: предоставила Александра Рукина Сеанс телесной терапии

Почему еще болят шея и плечи?

Одно дело - что мы сидим в непонятно каких позах и в телефон постоянно тычемся: шея скручена из-за очень сильной нагрузки на ее мышцы. Я насидела себе в свое время офисной работой грыжу в шее. Поэтому сейчас шучу, что для профилактики состояния своего позвоночника главное, что я делаю, это не работаю в офисе и минимально сижу. Также важно понимать, что сама по себе грыжа не болит, болит воспаление тканей и спазм, который это все вызывает. Его как раз и надо убирать.

Главное, что я делаю для профилактики состояния своего позвоночника, - это не работаю в офисе и минимально сижу

Есть еще психосоматическая причина. Можно пояснить на примере животных, потому что когда они между собой дерутся, у них холка встают дыбом - напрягаются мышцы, и они должны сделать разрядку какую-то от этого напряжения: либо подраться, или убежать. Пока они убегают, напряжение тоже сбрасывается. Когда лань сбежала от тигра, она стоит какое-то то время и дергается - так она досбрасывает напряжение. А мы сидим в офисах часами. И начальник тебя может бесить, и коллеги, но ты должен не подавать вида. И твоя эта холка - шея, плечи тоже напрягается. Так же напрягаются руки, которые хотят "выпустить когти" А ты просто должен оставаться в этой ситуации, адаптироваться и терпеть. Поэтому по сути тело само создает блоки, чтобы ты как-то выживал в социуме. Блоки эти убирать можно. Но я за то, чтобы решать ситуацию, которая к этому приводит. Надо с причиной работать, а не только со следствием: увольняться с такой работы или менять условия и отношение. А в основном все хотят только избавиться симптома: сделайте так, чтобы не болело. Но это как разбить лампочку, которая только сигнализирует тебе о чем-то, что не окей. Одна из частей нашего фундамента - таз, потому что на нем держится позвоночник. Если осанка будет кривая, появится спазм. Если носить сумку на одном плече, тело автоматически это плечо будет поджимать выше к шее, и будет перекос. Поэтому если уж носите такие сумки, то советую через каждые 20 минут менять плечо. Или вообще брать вместо сумок рюкзак - они будут давить на оба плеча равномерно. И вообще причин множество, вплоть до подушки, на которой вы спите и обуви, которую носите. А казалось бы. Автор: предоставила Александра Рукина Также стоит знать, что существует память тела. Человек может забыть о каком-то событии, а в теле эмоции зашиты. И оно фонит потом. Бывают иногда эмоционально заряженные места на теле, к которым нельзя прикасаться. Потому что сразу возвращается память тела, если были пережиты негативные опыты. И при провокации таких мест будет активироваться психологический триггер - это как спусковой крючок. Это то, что заворачивает человека в воронку травмы. И ты уже не можешь контролировать и реагируешь полученным ранее шаблоном. Например, на человека постоянно кричали. И теперь, когда кто-то кричит даже не на него, он стрессует, скрывается в панцирь. Часто бывает, что на МРТ или на УЗИ ничего нет, а что-то болит. И правда, руки телесного терапевта часто бывают чувствительнее, чем эти аппараты, потому что чувствуют спазм. Эти боли бывают часто психосоматические.

Какие случаи из практики вам запомнились больше всего?

Бывают сеансы, когда "штормит" и клиента, и меня, потому что бывает энергетически и эмоционально поднимается много всего у человека, и я должна это сопровождать, направлять и выдерживать. И хотя такие сеансы и ресурсно тяжелые, но я после них очень росту, хотя и вынуждена потом долго восстанавливаться. Часто бывает, что люди могут даже плакать, когда я просто чуть касаюсь их руками и раскручиваю их блоки. Так проявляется "память тела". Была у меня когда-то женщина, светлая душевно, мягкая, хорошая. Лет 55. Мы познакомились на одном мастер-классе, сблизились, и я в тот же вечер позвала ее благотворно к себе на сеанс. В тот же первый раз мы обнаружили в ней блок, образовавшийся после смерти одного из ее детей 30 лет назад. У нее было ощущение плиты бетонной на груди - тяжесть такая. Мы это проработали, и она говорит, что у нее освободилось место для любви и для творчества, и она мне до сих пор безмерно благодарна и часто пишет об этом. Можно и на одном сеансе помочь человеку избавиться бремени. А можно долго над этим работать. Смотря насколько человек созрел для этого и сколько имеет на это ресурса и сил. Другую женщину на массаж записал муж из-за болей в спине. Как только она зашла, я поняла, что там чистая психосоматика. Дело в том, что многие мамы сейчас боятся выпускать свою накопившуюся агрессию, чтобы не навредить близким, и особенно детям. Таким людям в идеале надо идти еще и к психотерапевту и учиться искать экологические способы выпуска своей агрессии. Потому что когда ее уже много, - это как вулкан или река, заваленная камнями. Если порозбирать эти каменные завалы, сначала освободится сильный напор энергии. Но постепенно основная масса этого напряжения стечет, и затем будет просто экологически выходить, когда надо.

Эмоции должны высвобождаться своевременно и дозировано. Иногда сорваться на эмоции - нормально. Однако люди часто терпят до того, что хочется просто взорваться. И в таком случае спина как раз болит из-за того, что человек уже не может выдерживать эту нагрузку

Эмоции должны высвобождаться своевременно и дозировано: когда надо, можно по мере прикрикнуть на ребенка, тигры же на своих котят рыкают, но это для воспитания. И иногда сорваться на эмоции это нормально, в конце концов мы все люди и не железные. Но если это происходит часто, то это для вас маячок, что где-то у вас не ок. Однако люди часто терпят до того, что хочется просто взорваться. И в таком случае спина как раз болит из-за того, что человек уже не может выдерживать эту нагрузку. В таких случаях хорошо работать параллельно и с психотерапевтом, и с телесником. Это ускоряет оба процесса. Психотерапевт работает с психикой, а мы на теле отрабатываем. Блок возникает как реакция на длинное монотонное влияние. Это как будто тебе все время дают подзатыльники: не делай того или иного. И ты ходишь автоматически зажимая затылок. Так за многие годы блок и формируется. А бывают клиенты, которым, понимаю, что надо идти сначала к психотерапевту на год, а потом только ко мне, потому что причина его прежде всего "в голове". Был еще интересный пример, когда мы работали с образами. Женщина пришла сначала просто на массаж. Но пошла телеска у нас наконец. Оказалось, что ее беспокоило, что она не знала, какой проект на работе ей закрыть, а какой развивать. В конце-концов через работу с образами и с телом она смогла определиться, какому из проектов отдать предпочтение. Произошло такое прежде всего из-за того, что при изменении фокуса внимания с мыслей на тело останавливается внутренний поток мыслей, и многое проясняется. Раз мы с клиенткой дрались карематами. Ей надо было почувствовать свою силу, что она сможет защититься. Она пережила насилие в детстве. И у нее не было опыта, что она может дать отпор. Поэтому ей надо было научиться не закрываться и не бежать, как она делает постоянно, а поломать шаблон и дать сдачу. Если ты прорвала привычный алгоритм действия, ты проломила пробки льда, и выныриваешь, как из проруби. А если бы этого не сделала, могла бы в ней и остаться. Но это уже так, альтернативные техники так сказать, и ясное дело, что я так делаю их с каждым, и в комплексе. Плюс она сама была терапевтом, и понимала ответственность. Вообще люблю работать с коллегами и сильными и умными людьми, такие сеансы значительно результативнее и глубже, ведь эти люди и сами знают ответ, и могут доработать и дораскріть себя, а я лишь немного помогаю им в этом. Автор: предоставила Александра Рукина Еще интересно, когда применяю объятия и телесность в сеансах. Бывает, что клиенты ложатся в позу ембриончика, или просто мне на колени, "садятся на ручки", и мы исцеляем их уже в этих состояниях, и прежде всего за счет эмпатии и человеческого тепла и внимания. Почти то же делаем и на моих обиймальних вечеринках Cuddle Party. И еще следует понимать, что основная часть эффекта от сеанса происходит не на самом приеме и на массажном столе в кабинете, а позже. После сеанса еще несколько дней или недель все зажимы в теле и психике дораскрываются. Во время сеанса мы даем только толчок. Это как эффект бабочки: в одном месте ты прикоснулся, и влияние, а импульс будет, как кольцами по воде, идти дальше. И часто изменения в одной сфере влияют потом дальше и дальше в других, и важно замечать эти взаимосвязи и проводить параллели. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стреляет в шее: назвали наиболее беззащитные профессии Ну и наконец, я призываю людей рисковать и что-то менять в своей жизни, искать то, что их будет вдохновлять, верить в себя, искать свой путь. Иногда консультирую по этим вопросам. Мне нравится помогать в этом другим, потому что именно так, перепробовав кучу разных профессий, я когда-то нашла "свое" и пришла в телесную терапию, и почти каждый день благодарю Вселенную за этот дар. Вильгельм Райх - создатель телесно-ориентированной терапии. Райх считал, что механизмы психологической защиты и связанное с ними защитное поведение способствуют формированию "мышечного панциря" (или "брони характера"), что выражается в противоестественном напряжении различных групп мышц, стесненном дыхании. Противостоять психологическим защитным механизмам можно путем модификации телесного состояния и воздействия на напряженную область. Райх разработал методики для уменьшения хронического напряжения в каждой группе мышц. С помощью физического воздействия он стремился освободить подавленные эмоции. Телесно-ориентированная терапия Райха в значительной степени базируется на его теории органной энергии. Райх рассматривал удовольствие как свободное движение энергии из сердцевины организма к периферии и во внешний мир; тревожность представляет собой отвлечение энергии от контакта с внешним миром, возвращение ее внутрь.