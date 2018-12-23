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воскресенье, 23 декабря 2018 13:16

Ректор Амосова снова вернула себе должность

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Ректор Амосова снова вернула себе должность
Амосова снова вернула себе должность. Фото: vgorode.ua

Ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову, которую уволили еще весной, снова восстановили в должности. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что окружной админсуд "решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом Киева".

20 декабря Окружной административный суд Киева остановил приказ МЗ Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора и запретил кому-либо занимать должность ректора, кроме Екатерины Амосовой. МОЗ Украины обжалует решение суда и обратится в Нацполицию с жалобой на соответствующем судью, передает 24 канал.

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Министерство здравоохранения Украины приняло решение освободить ректоршу Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова в марте. Комиссия Минздрава признала работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с ней.

Конфликт вокруг медуниверситета Богомольца разгорелся после того, как студенты не смогли составить лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться 20 февраля по всей стране в вузах, которые готовят стоматологов. В срыве экзамена в Минздраве обвиняют ректоршу Екатерину Амосову, но она называла такое решение "сведением счетов". В конце февраля студенты и трудовой коллектив университета Богомольца объявили забастовку. Они требовали отмены приказа об увольнении Екатерины Амосовой и назначении и.о. ректора университета Михаила Захараша. Забастовка была завершена посредством получения поддержки комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения в конфликте между учреждением и Минздрава.

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