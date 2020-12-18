Разработчику Covid-вакцины пришлось уничтожить 400 тыс. доз

Moderna прежнему сможет выработать 20 миллионов доз вакцины в этом месяце. Фото: pixabay

400 тыс. доз вакцины от коронавируса уничтожила компания Moderna. Причиной стал сбой на производстве.

Произошла проблема с фильтрацией, поэтому продукт не вызвал доверия, заявил главный научный консультант Монсеф Слауи, сообщает Bloomberg.

Испорченные дозы вакцины на тот момент еще не поместили во флаконы, но были частью более широкой партии объемом 1,4 млн доз.

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Представитель Moderna Рэй Джордан утверждает, что предыдущим планам компании это не помешало. Moderna, как и планировалось, сможет выработать 20 млн доз вакцины в этом месяце и от 85 до 100 млн в 1-м квартале 2021 года.

Разработка вакцин от коронавируса заняла лидирующую позицию в ежегодной публикации американского журнала Science о важнейших научных открытиях и прорывах. Главный редактор Science Голден Торп в редакционной статье назвал Covid-вакцины "главным научным прорывом" 2020 года, передает "Укринформ".