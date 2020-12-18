Вакцины от коронавируса стали научным прорывом года

Сейчас основными вакцинами от вируса SARS-COV-2 является вакцины от производителей Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Фото: pixabay

Разработка вакцин от коронавируса заняла лидирующую позицию в ежегодной публикации американского журнала Science о важнейших научных открытиях и прорывах.

Главный редактор Science Голден Торп в редакционной статье назвал Covid-вакцины "главным научным прорывом" 2020 года, передает "Укрінформ".

"В этом году мы знали, что научный прорыв будет связан с Covid-19, но только в последние пару недель стало очевидным, что высокоэффективные новые вакцины примут пальму первенства", - написал Торп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закупка вакцин от Covid-19. Разумков прокомментировал смету

По его словам, достижения в сфере вакцин от коронавируса является "свидетельством работы многих преданных своему делу ученых сегодня и в прошлом". Торп отметил, что на пути к разработке вакцин случалось много препятствий, в частности "необоснованные атаки политиков и ученых, которые пытались использовать пандемию". Также успешное начало массовой иммунизации вакцинами от коронавируса свидетельствует о том, что "этот прорыв является триумфом для всей науки".

Сейчас основными вакцинами от вируса SARS-COV-2 являются вакцины от производителей Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания уже начали применять вакцину от коронавируса, совместно разработанную Pfizer и ее немецким партнером BioNTech SE, а другие страны, как ожидается, будут оказывать их примеру.

Врачей могут начать вакцинировать от коронавируса уже в феврале. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021", передает "Интерфакс".