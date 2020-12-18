Когда начнется вакцинация врачей от Covid-19

Украинских врачей могут начать вакцинировать от коронавируса уже в феврале. Фото: pixabay.com

Врачей могут начать вакцинировать от коронавируса уже в феврале.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021", передает "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз Covax. Далее помесячно это количество будет расти", - сказал Шмыгаль.

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Так, 4 млн человек получат возможность вакцинироваться благодаря глобальной инициативе Covax. Согласно договоренностям, Украина получит 8 млн доз вакцины.

Шмыгаль отметил, что в бюджете создан специальный фонд для закупки вакцин. Поэтому государство будет докупать то количество вакцин, которое потребуется для вакцинации.

Национальный план по вакцинации от коронавируса готовит Министерство здравоохранения. Указ министерства, который начнет кампанию иммунизации украинцев, подпишут в пятницу, 18 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Вакцинация украинцев будет осуществляться в 3 этапа. Прежде всего вакцинируют медиков, военных и людей, находящихся в группе риска.