Разработчики вакцины уверяют, что она имеет эффект через 12 дней

Защита вакцины начинается относительно быстро после первой прививки. Фото: pixabay

За 12 дней после 1-го введения вакцины BioNTech, она становится эффективной в организме.

Полная защита начинается через 4 недели, заявил основатель и генеральный директор биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин, передает SWR.

Он уверяет, что защита вакцины начинается относительно быстро после 1-й прививки.

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"Мы получаем ранний эффект примерно через 12 дней; полная защита от вакцинации начинается примерно через 4 недели после 1-й иммунизации. Мы знаем, что вакционная защита длится не менее 2,5-3 месяцев", - отметил Шахин.

По его словам, информации о более длительном эффекте пока что нет, потому что вакцинация только началась. До февраля можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в 6 месяцев.

Вакцина BNT162b2 от коронавируса компании Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма мутировавшего Covid-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщило издание The Guardian. По словам министра, новый вирус не влияет на вакцину и ее эффективность.