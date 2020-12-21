Эффективны ли существующие вакцины от коронавируса против мутировавшего Covid-19

Вакцина BNT162b2 от коронавируса компании Pfizer и BioNTech будет эффективной против нового штамма мутировавшего Covid-19.
Об этом рассказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщило издание The Guardian.
По словам министра, новый вирус не влияет на вакцину и ее эффективность.
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Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой оценивается в 95%, уже одобрена для использования некоторыми странами, в том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Байхрейном.
Всемирная организация здравоохранения раскрыла причину появления опасной мутации коронавируса в Великобритании. Организация призывает не паниковать.
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