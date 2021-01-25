Рассказали, как сформировать иммунитет к мутациям Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 711
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 594
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2133
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 720
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1521
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1674
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 774
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1917
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1521
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 567
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3078
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 621
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 12:45

Рассказали, как сформировать иммунитет к мутациям Covid-19

1 Комментировать
Рассказали, как сформировать иммунитет к мутациям Covid-19
Мутации – это нормальный процесс для любого вируса, но Covid-19 оказался в более благоприятных для селекции и изменчивости условиях. Фото: pixabay.com

Перенесенное заболевание Covid-19 или вакцинация обеспечивают базовый иммунитет от вируса, несмотря на его мутации.

Об этом заявила вирусолог Алла Мироненко, пишет Obozrevatel.

"В любом случае базовый иммунитет, который формирует вакцина или перенесенная болезнь, будет способствовать тому, что человек или не заболеет, или заболеет бессимптомно. Компания Pfizer заявила, что эти мутации не влияют на эффективность вакцины. Возможно, у других просто еще не было времени проверить это", - сказала она.

По словам вирусолога, мутации – это нормальный процесс для любого вируса, но Covid-19 оказался в более благоприятных для селекции и изменчивости условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали последствие коронавируса, которое видно не сразу

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 87. Всего, по состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 924 летальных. 63 пациента умерли за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как сформировать иммунитет к мутациям Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

Кардиналом стал украинец, который провел 18 лет в лагерях

Зеленскому исполнилось 43 года

Открыли крупнейший в мире отель

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 3 Просмотров: 17595
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 13473
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 11061
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 8325
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
 1 Просмотров: 6840
Здоровье
В каком возрасте наибольшие шансы заразиться коронавирусом
В каком возрасте наибольшие шансы заразиться коронавирусом Просмотров: 171
Назвали впечатляющий результат коронавируса, который виден не сразу
Назвали впечатляющий результат коронавируса, который виден не сразу
 Просмотров: 72
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после выходных 1 Просмотров: 468
Медиков уволили за отказ сделать прививку от коронавируса
Медиков уволили за отказ сделать прививку от коронавируса 1 Просмотров: 1332
Covid-19: В Херсонской области зафиксировано 90 новых случаев
Covid-19: В Херсонской области зафиксировано 90 новых случаев Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
3
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Голосов: 1177
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть