Рассказали, как сформировать иммунитет к мутациям Covid-19

Мутации – это нормальный процесс для любого вируса, но Covid-19 оказался в более благоприятных для селекции и изменчивости условиях. Фото: pixabay.com

Перенесенное заболевание Covid-19 или вакцинация обеспечивают базовый иммунитет от вируса, несмотря на его мутации.

Об этом заявила вирусолог Алла Мироненко, пишет Obozrevatel.

"В любом случае базовый иммунитет, который формирует вакцина или перенесенная болезнь, будет способствовать тому, что человек или не заболеет, или заболеет бессимптомно. Компания Pfizer заявила, что эти мутации не влияют на эффективность вакцины. Возможно, у других просто еще не было времени проверить это", - сказала она.

По словам вирусолога, мутации – это нормальный процесс для любого вируса, но Covid-19 оказался в более благоприятных для селекции и изменчивости условиях.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 87. Всего, по состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 924 летальных. 63 пациента умерли за последние сутки.