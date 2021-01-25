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понедельник, 25 января 2021 08:21

Какова ситуация с коронавирусом в Украине после выходных

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 87.

Всего, по состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 924 летальных. 63 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 953 297 пациентов, из них за последние сутки - 5783, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской - 241, Ивано-Франковской - 238, Одесской - 166, Черновицкой - 160 - областях и Киеве - 146.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 146 случаев;
Винницкая область - 67 случаев;
Волынская область - 66 случаев;
Днепропетровская область - 136 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 122 случая;
Закарпатская область - 59 случаев;
Запорожская область - 241 случай;
Ивано-Франковская область - 238 случаев;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 41 случай;
Львовская область - 138 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 166 случаев;
Полтавская область - 84 случая;
Ровенская область - 49 случаев;
Сумская область - 101 случай;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 51 случай;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 68 случаев;
Черновицкая область - 160 случаев;
Черниговская область - 42 случая.

В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидбезопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.

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Дата
25
января

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