Какова ситуация с коронавирусом в Украине после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 87.

Всего, по состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 924 летальных. 63 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 953 297 пациентов, из них за последние сутки - 5783, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской - 241, Ивано-Франковской - 238, Одесской - 166, Черновицкой - 160 - областях и Киеве - 146.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов прокомментировал возможность нового локдауна весной

Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 146 случаев;

Винницкая область - 67 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 136 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 122 случая;

Закарпатская область - 59 случаев;

Запорожская область - 241 случай;

Ивано-Франковская область - 238 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 138 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 166 случаев;

Полтавская область - 84 случая;

Ровенская область - 49 случаев;

Сумская область - 101 случай;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 51 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 68 случаев;

Черновицкая область - 160 случаев;

Черниговская область - 42 случая.

В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидбезопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.