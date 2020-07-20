Раскрыли причины боли ног в жару

Колено в жару болит из-за отсутствия движений. Фото: lotos-frolov.ru

Боль в ногах возникает не только из-за усталости или травмы. Колени так болят, что кричать хочется. Дело в артрозе, который усиливается в жару.

От него разрушается хрящевая и костная ткань. Болезнь хроническая и часто обостряется.

Об этом рассказывает Александр Сергийчук, столичный реабилитолог.

Разрушение сустава также ускоряет лишний вес и физической активности.

"Без регулярного нагрузки околосуставные мышцы слабеют. Кровь у них начинает хуже циркулировать, хрящевая ткань недополучает питательных веществ. Это ускоряет разрушение и усиливает симптомы", - убеждает врач.

Основная причина развития артроза - мало внутрисуставной жидкости через обменные или гормональные нарушения. Эта жидкость, как смазка.

При ее недостатке возникает трение между поверхностями костей, покрытые хрящом. Он стирается, частицы выпадают, обнажая кость. Из-за этого возникает боль и скованность движения.

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Для профилактики обострения артроза стоит делать упражнения и пить настои из имбиря. В сутки достаточно 2 г корня.

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