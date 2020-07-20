Раскрыли причины боли ног в жару

Боль в ногах возникает не только из-за усталости или травмы. Колени так болят, что кричать хочется. Дело в артрозе, который усиливается в жару.
От него разрушается хрящевая и костная ткань. Болезнь хроническая и часто обостряется.
Об этом рассказывает Александр Сергийчук, столичный реабилитолог.
Разрушение сустава также ускоряет лишний вес и физической активности.
"Без регулярного нагрузки околосуставные мышцы слабеют. Кровь у них начинает хуже циркулировать, хрящевая ткань недополучает питательных веществ. Это ускоряет разрушение и усиливает симптомы", - убеждает врач.
Основная причина развития артроза - мало внутрисуставной жидкости через обменные или гормональные нарушения. Эта жидкость, как смазка.
При ее недостатке возникает трение между поверхностями костей, покрытые хрящом. Он стирается, частицы выпадают, обнажая кость. Из-за этого возникает боль и скованность движения.
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Для профилактики обострения артроза стоит делать упражнения и пить настои из имбиря. В сутки достаточно 2 г корня.
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