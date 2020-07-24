Раскрыли особенности соблюдения диеты для разных групп крови

Результат похудения зависит от группы крови. Для каждой нужен определенный набор продуктов.
С диетой по группе крови доктора Питера Д'Адамо можно терять по 3 кг в месяц.
Диета по группе крови I
Какие продукты нельзя есть:
Молоко, сыр, йогурт, хлебобулочные изделия, горох, стручковая фасоль, чечевица, кукуруза.
Какие продукты нужно есть:
Мясо: нежирное красное мясо, птица, баранина, телятина, дичь.
Рыба и морепродукты.
Масло: оливковое и льняное.
Зеленые овощи: брокколи, шпинат, морские водоросли, зеленый лук, чесночные перья, цикорий, петрушка.
Фрукты: сливы, инжир.
Напитки: минеральная вода, ананасовый сок, овощные соки, чай с мятой.
Диета по группе крови II
Какие продукты нельзя есть:
Мясо красное, молоко, сыр со всеми видами плесени, сыр, апельсины, манго, бананы.
Какие продукты нужно есть:
Мясо: изредка курятина и индейка.
Рыба: треска, сардины, лосось, карп, макрель.
Масло: подсолнечное, оливковое.
Овощи и злаки: все виды овощей (особенно шпинат, брокколи, морковь, чеснок) и злаков.
Напитки: минеральная вода, компот, компоты и кисели, травяные чаи.
Диета по группе крови III
Какие продукты нельзя есть:
Креветки, кальмары, устрицы мидии.
Какие продукты нужно есть:
Мясо баранина, дичь в пароварке или на гриле.
Молочные продукты: йогурты, айран, творог, сыр фета и моцарелла, сыр, камамбер.
Овощи: брокколи, шпинат, белокочанная капуста, паприка, картофель.
Фрукты: все виды, но понемногу.
Напитки: зеленый чай, мятный напиток, чистая вода.
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Диета по группе крови IV
Какие продукты нельзя есть:
Мясо красное, сельдь, угорь, раки, креветки, фасоль, паприка, бананы, папайя, большинство ягод.
Какие продукты нужно есть:
Мясо: индейка, крольчатина, баранина.
Рыба: треска, макрель, форель, лосось, сардина и сардинелла.
Молочные продукты: кефир, йогурт, моцарелла.
Овощи: баклажаны, цветная капуста, брокколи, петрушка, стебли и корни сельдерея.
Фрукты: виноград, чернослив, лимоны.
Ученым удалось определить конкретные клетки головного мозга, контролирующие количество потребленного сахара и стремление человека к вкусной еде. На основе исследований уже начали разработку принципиально новых препаратов против диабета и ожирения.
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