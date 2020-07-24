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Раскрыли особенности соблюдения диеты для разных групп крови

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Раскрыли особенности соблюдения диеты для разных групп крови
Рацион диеты надо составлять для каждой группы крови. Фото: fitcurves.org

Результат похудения зависит от группы крови. Для каждой нужен определенный набор продуктов.

С диетой по группе крови доктора Питера Д'Адамо можно терять по 3 кг в месяц.

Диета по группе крови I

Какие продукты нельзя есть:

Молоко, сыр, йогурт, хлебобулочные изделия, горох, стручковая фасоль, чечевица, кукуруза.

Какие продукты нужно есть:

Мясо: нежирное красное мясо, птица, баранина, телятина, дичь.

Рыба и морепродукты.

Масло: оливковое и льняное.

Зеленые овощи: брокколи, шпинат, морские водоросли, зеленый лук, чесночные перья, цикорий, петрушка.

Фрукты: сливы, инжир.

Напитки: минеральная вода, ананасовый сок, овощные соки, чай с мятой.

Диета по группе крови II

Какие продукты нельзя есть:

Мясо красное, молоко, сыр со всеми видами плесени, сыр, апельсины, манго, бананы.

Какие продукты нужно есть:

Мясо: изредка курятина и индейка.

Рыба: треска, сардины, лосось, карп, макрель.

Масло: подсолнечное, оливковое.

Овощи и злаки: все виды овощей (особенно шпинат, брокколи, морковь, чеснок) и злаков.

Напитки: минеральная вода, компот, компоты и кисели, травяные чаи.

Диета по группе крови III

Какие продукты нельзя есть:

Креветки, кальмары, устрицы мидии.

Какие продукты нужно есть:

Мясо баранина, дичь в пароварке или на гриле.

Молочные продукты: йогурты, айран, творог, сыр фета и моцарелла, сыр, камамбер.

Овощи: брокколи, шпинат, белокочанная капуста, паприка, картофель.

Фрукты: все виды, но понемногу.

Напитки: зеленый чай, мятный напиток, чистая вода.

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Диета по группе крови IV

Какие продукты нельзя есть:

Мясо красное, сельдь, угорь, раки, креветки, фасоль, паприка, бананы, папайя, большинство ягод.

Какие продукты нужно есть:

Мясо: индейка, крольчатина, баранина.

Рыба: треска, макрель, форель, лосось, сардина и сардинелла.

Молочные продукты: кефир, йогурт, моцарелла.

Овощи: баклажаны, цветная капуста, брокколи, петрушка, стебли и корни сельдерея.

Фрукты: виноград, чернослив, лимоны.

Ученым удалось определить конкретные клетки головного мозга, контролирующие количество потребленного сахара и стремление человека к вкусной еде. На основе исследований уже начали разработку принципиально новых препаратов против диабета и ожирения.

edinstvennaya.ua
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