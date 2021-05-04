Пять вещей, которые вызывают преждевременное старение кожи

Старение кожи подгоняет сидячий образ жизни. Фото: spbthai.ru

Появление первых морщин вызывают не только возрастные изменения, но и внешние факторы. Люди должны о них знать и избегать. Это защитит от преждевременного старения кожи.

Солнце

Чтобы продлить молодость, стоит уменьшить пребывание на солнце. Или хотя бы защищать лицо от попадания.

Солнечный свет провоцирует появление морщин, пятен, расширение капилляров и рак кожи. Нужно ежедневно наносить на лицо солнцезащитный крем с SPF 30 с содержанием титана или цинка.

Курение

Многие химические вещества в табаке расщепляют коллаген и эластин в коже, что делает ее обвисшей. Курение также снижает приток крови к коже, поэтому она не получает достаточно питательных веществ.

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Обезвоживание

Сохранение гидратации имеет решающее значение не только для мышц, суставов и органов, но и для кожи. Недостаточное потребление воды увеличивает риски воспалительных заболеваний - экзема, псориаз и себорейный дерматит. Также обезвоживания делает морщины более заметными.

Сидячий образ жизни

Упражнения полезны не только для тела, но и для кожи. Умеренная физическая активность препятствует старению. Такие упражнения улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему.

Активная мимика

По данным Американской академии дерматологической ассоциации, морщины появляются при постоянном сокращении одних и тех же основных мышц лица. Один из самых распространенных примеров таких сокращений - когда человек щурится на солнце.

От бессонницы помогают не только определенные напитки. Есть продукты, которые настроят организм на сон. Без него может ослабнуть иммунитет, возникнет риск диабета. О них - далее в статье.