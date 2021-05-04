Пять вещей, которые вызывают преждевременное старение кожи

 
Ексклюзивы
1/5
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 2223
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Просмотров: 306
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 576
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1440
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 657
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1152
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 9405
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1134
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 765
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 531
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1278
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 423
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 13:45

Пять вещей, которые вызывают преждевременное старение кожи

  Комментировать
Пять вещей, которые вызывают преждевременное старение кожи
Старение кожи подгоняет сидячий образ жизни. Фото: spbthai.ru

Появление первых морщин вызывают не только возрастные изменения, но и внешние факторы. Люди должны о них знать и избегать. Это защитит от преждевременного старения кожи.

Солнце

Чтобы продлить молодость, стоит уменьшить пребывание на солнце. Или хотя бы защищать лицо от попадания.

Солнечный свет провоцирует появление морщин, пятен, расширение капилляров и рак кожи. Нужно ежедневно наносить на лицо солнцезащитный крем с SPF 30 с содержанием титана или цинка.

Курение

Многие химические вещества в табаке расщепляют коллаген и эластин в коже, что делает ее обвисшей. Курение также снижает приток крови к коже, поэтому она не получает достаточно питательных веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три напитки, которые быстро снимают вздутие живота

Обезвоживание

Сохранение гидратации имеет решающее значение не только для мышц, суставов и органов, но и для кожи. Недостаточное потребление воды увеличивает риски воспалительных заболеваний - экзема, псориаз и себорейный дерматит. Также обезвоживания делает морщины более заметными.

Сидячий образ жизни

Упражнения полезны не только для тела, но и для кожи. Умеренная физическая активность препятствует старению. Такие упражнения улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему.

Активная мимика

По данным Американской академии дерматологической ассоциации, морщины появляются при постоянном сокращении одних и тех же основных мышц лица. Один из самых распространенных примеров таких сокращений - когда человек щурится на солнце.

От бессонницы помогают не только определенные напитки. Есть продукты, которые настроят организм на сон. Без него может ослабнуть иммунитет, возникнет риск диабета. О них - далее в статье.

zdorovia.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять вещей, которые вызывают преждевременное старение кожи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману

Осудили группу националистов

В СССР замалчивали капитуляции Германии

Бизнесмены основали Sony Corporation

Торпедировали пассажирский лайнер

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Часть Турции получила независимось

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 10503
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 10215
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9612
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 9459
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 8577
Здоровье
Разработчики вакцины от Pfizer назвали дату, когда завершится пандемия
Разработчики вакцины от Pfizer назвали дату, когда завершится пандемия Просмотров: 63
Как привиться от коронавируса, если не заключен договор с семейным врачом
Как привиться от коронавируса, если не заключен договор с семейным врачом
 Просмотров: 72
Когда в Украине начнут колоть вторую дозу каждой из Covid-вакцин
Когда в Украине начнут колоть вторую дозу каждой из Covid-вакцин Просмотров: 117
Арахис не рекомендуют детям до трех лет
Арахис не рекомендуют детям до трех лет Просмотров: 99
Какие продукты полезно есть для крепкого сна
Какие продукты полезно есть для крепкого сна Просмотров: 72
Больше всего комментируют
34
Ахметов за год разбогател почти втрое
12
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 802
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть