Проверили психбольницу, где погибли 7 человек

В процессе проверки установили факты, которые можно оценить как жестокое обращение с пациентами Фото: yandex.ua/maps

Представители уполномоченного ВРУ по правам человека осуществили мониторинговый визит в Одесский областной центр психического здоровья, где произошел пожар, унесший жизни семи человек.

В 28 отделениях лечение получают около тысячи пациентов с психическими расстройствами. Больница расположена в старых корпусах XIX-ХХ вв., Постепенно ремонтируются.

В процессе проверки установили факты, которые можно оценить как жестокое обращение с пациентами.

"В отделении №21 мужчины жаловались, что одно из изменений младшего медперсонала не позволяет ходить в туалет ночью, а пациент П., получил перелом ноги, находясь на лечении и с мая фактически прикован к постели, утверждал, что его за неряшливость бы" является по лицу и запугивает санитарка. При этом он не обеспечено надлежащего ухода - появились пролежни на теле. Назначенное в травматологии оперативное лечение не проведено ", - говорится в сообщении на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мониторинговая группа отметила, что после пожара в заведении, в результате которой погибли пациенты и медсестра, принимаются меры для обеспечения безопасности. Однако на окнах до сих пор остаются решетки, даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

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"Также неприятно удивил режим ограничений и тех пациентов, находящихся на лечении по собственному согласию. Они не могут выходить за пределы отделений, день проводят в огражденных площадках на скамьях и резиновых шинах", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в отделении №6 заходить в столовую разрешено только выстроившись строем по пять человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время в 10:00 и в 16:00.

Очаг пожара, возникшего в Одесской психиатрической больнице, находился в хозяйственном помещении. Причина пожара не связана с неисправностью оборудования. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец во время брифинга.